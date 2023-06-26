印度總理莫迪上任來首次赴美進行國是訪問，23日在白宮會晤美國科技巨頭，亞馬遜宣布2030年前投資印度總規模達260億美元。前立委郭正亮25日在《鄭亦真辣晚報》節目強調，印度跟美國沒辦法很好，有地緣政治上的限制。美國總統拜登一頭熱，以為可拉攏印度抗中，但印度想要的是美國投資科技業，得到軍事技轉，第五代戰機引擎美國被認為玩太大了，搞不好印度去跟有超過30年關係的俄羅斯講，拜登還是別做夢了。

「不是回心轉意啦，是能撈到多少算多少！」郭正亮表示，印度有人幫莫迪取了一個戰略，叫作「進取式的多邊主義」，就是誰跟我好，我全部都接收！可是他沒有辦法跟美國很好，是有地緣政治上的限制。去想一想他的位置，他旁邊就是巴基斯坦，所以中國大陸要製造你的麻煩很容易！而且中國大陸跟印度的邊界有600多公里，阿克賽欽下來到新德里只有200多公里，你撐得住嗎？

郭正亮提到，印度的軍購現在有85％以上是來自俄羅斯，而且俄羅斯對印度大部分都是給最好的，比方說S-400飛彈也賣給印度，賣給中國大陸大概只能賣S-300，那個關係太長期了，超過30年。莫迪去美國的時候，很罕見地看到美國兩大媒體，一個是《外交事務季刊》5月1日登的一篇文章，說拜登這個賭錯了！就直接唱衰。然後《華盛頓郵報》6月20日又寫了一篇文章，說「對不起，美國不要天真了，印度不可能是你的盟友！」

「所以事實上我認為拜登就是一頭熱啦！」郭正亮指出，拜登在製造一個幻覺，說：我們要來拉攏印度，來對抗中國！這兩個對國際政治很資深的學者就舉例，比如說九一一恐攻的時候，華府就拜託印度向阿富汗派軍隊，印度第一時間就拒絕。美國2003年入侵伊拉克的時候，印度也拒絕支持。俄烏戰爭的時候，印度就很明顯支持俄羅斯，原油他買了多少？所以這次就是拜登一頭熱，他以為這樣可以得分，看到了很多虛像。

郭正亮強調，比如說美國前一百大的高科技公司，有20％的CEO是印度裔，而且不得了，他的副總統也是印度裔，英國首相也是印度裔，愛爾蘭的總理也是印度裔。所以他產生了一種虛像，他以為印度人跟盎格魯薩克遜人是比較好的，「你不要做夢了啦！」莫迪事實上現在要的是什麼？就是現在這些在美國崛起的高科技公司的CEO，能夠大量到印度投資，這是最好的時刻，因為印度人在美國矽谷崛起，現在是最多人的時候。

「他是希望科技合作，然後得到軍事技術的技轉嘛！」郭正亮直言，通用電器那個技轉是真的很重要，那是第五代戰機的引擎！所以有人就認為說，美國你是不是玩太大了？你玩了半天，搞不好他跑去跟俄羅斯講！你不會知道，因為這個國家長期以來跟美國是沒有那種信任關係的。