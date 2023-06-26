希臘今天舉行國會大選，已公布的局部開票結果顯示，保守派總理米佐塔基斯可望率新民主黨取得過半席次，贏得第2個任期，而且新民主黨將可單獨執政。

法新社報導，米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）領導的新民主黨（New Democracy）未能在5月21日大選贏得國會過半席次，他選擇再度舉行選舉，拚單獨組閣。

目前已開出35%選票，新民主黨得票率超過40%，遙遙領先前總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）所領導「激進左派聯盟」（Alexis Tsipras）的不到18%。這是保守派近50年來取得的最大優勢。

55歲的米佐塔基斯領導希臘走出疫情，經濟連續兩年出現強勁成長。他在5月選舉時取得重大勝利，但因距離組成一黨政府還差5個席次，因此選擇要求980萬選民再次投票。

根據新一輪大選的規定，贏得最多選票的政黨可多拿到50個席次，藉此確保內閣能順利產生。人們普遍預期新民主黨將勝選，單獨組閣。（譯者：林治平）1120626