山下智久與新木優子驚喜從觀眾席現身，一路走下台階與全場揮手致意。（天馬行空提供）

山下智久拿起手機，邀請全場粉絲一起大玩自拍。（天馬行空提供）

日本人氣男神山下智久與新生代女神新木優子為宣傳新片《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》降臨寶島，2人昨（25日）晚於台北國賓鉅院舉辦台灣首場特別放映暨見面會，與700名粉絲相見歡。見面會上，山下智久、新木優子在主持人開場後，驚喜從觀眾席現身，一路走下台階與全場揮手致意。2人一上台不僅大力表達對台灣粉絲的感謝，也特地秀了一段中文問候，甚至對著全場粉絲大喊「我愛你！」

訪談時，提及一場新木優子所飾演的女主角小響，仔細為因突然失去視力而委靡不振的漫畫家真治（山下智久飾）剃鬍子的戲，新木優子被問到覺得山下智久難得的留鬍子造型如何時，幽默表示「因為這是我第一次幫男生剃鬍子，所以當下非常緊張，沒有餘力注意山下智久的帥臉」，曾在Netflix夯劇《今際之國的闖關者》第2季中全裸演出掀熱議的山下智久，也不藏私分享了自己維持好身材、好體力的不二法則就是運動，更爆料自己抵台後，一入住飯店第一件事情就是到健身房健身，並且接著體驗最近迷上的桑拿，跑巡迴也不忘鍛鍊自己的體魄。

活動上，除了主持人訪問，也邀請2位藝人抽選粉絲於入場前寫下的問題小卡，並且一一耐心回覆粉絲的問題、聆聽粉絲的告白內容，現場歡笑聲不斷。其中有粉絲真情流露，在小卡上寫下自己從高中開始就是新木優子與山下智久的粉絲，看了兩人在《空中急診英雄》的演出後，決心以成為醫護人員並報考護理系，今年六月將即將大學畢業正準備參加國家考試，新木優子也貼心大喊「考試加油」，令全場為之感動。

至於山下智久則在被粉絲問到第一次看到該片劇本的感想時，山下智久也真誠表示，自己第一次閱讀劇本時，便感動落淚，「我覺得男女主角之間的羈絆、互相扶持的關係讓我相當動容！」活動最後，山下智久更親自拿起手機，邀請全場粉絲一起大玩自拍，為活動畫下完美句點。《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》將於7月7日在台正式上映。