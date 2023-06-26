台灣羽球女單好手戴資穎在2023台北羽球公開賽為地主留住冠軍，從選手退休的世界羽聯BWF官方賽事評論員「克媽」克拉克（Gillian Margaret Clark）指出，小戴除了5冠創下台北賽之最，也是第1位在BWF從超級系列賽、黃金大獎賽到世界巡迴賽等賽制轉變下，5次拿到特定單一賽事冠軍的女單選手。

從1980年開始舉辦的台北羽球公開賽，已有43年歷史、舉辦屆數40屆（1998年、2001年、2020年、2021年停辦），一開始是邀請賽，從1995年開始為公開賽，平常總會分享羽球場上趣味數據的「克媽」克拉克，指出台北賽經歷過BWF「超級系列賽（Superseries）」、「黃金大獎賽（Grand Prix Gold）」等賽制，而BWF從2018年開始改制稱為世界巡迴賽（World Tour），並按等級將賽事分成世界巡迴賽總決賽、超級1000、超級750、超級500、超級300跟超級100共6個等級，台北公開賽目前是超級300，中華羽協也一直努力希望能將台北賽級別提高，吸引更多國際好手來台。

克拉克提到，戴資穎除了成為第1位在超級系列賽、黃金大獎賽和世界巡迴賽等時代5次贏得同一賽事的女單選手，這也是小戴生涯第6次打台北賽女單決賽（2013年亞軍），距離她在台北賽第1次女單決賽已過去11年，「克媽」最後補充，小戴也超越她和少數幾名球員共同保持的台北賽4冠紀錄。