「Me too」運動襲全台，「行銷界大咖」權自強也被挖出20年前曾協助胞兄權自立架設網站，販售性侵未成年少女和女童的影片，共同犯下當時震驚社會的「大貓偷拍案」，如今權自強神隱不願面對，昔日的被害人黃嘉虹勇敢挺身而出，講述這20年來的心情，希望台灣的相關法律能更加周延，包括成立性侵犯查詢系統、公布性侵者的照片和住家地址等，讓犯罪者得到應有的懲罰。

「我的人生好像被分成兩段，發生這件事情之前與之後，之前的事情我都想不太起來。」想起過去經歷，黃嘉虹清秀的臉上是難掩的痛苦，但她仍勉強自己扯出笑容，回憶那段她嬌小的身軀本不該承受的痛苦。

黃嘉虹說，她那年僅16、17歲，在網路上看到權自立徵求泳裝模特兒的廣告，她當時想要賺錢貼補家用，在懵懂無知下報名，雙方約好在某間汽車旅館見面，權以「長高藥」為名拿出不明藥丸給她服用，她吃下後隨即陷入一陣癱軟無力，對於權的所作所為更無法反抗。

電腦工程師權自立20年前曾犯下「大貓偷拍案」，販售性侵未成年少女和女童的影片，二審被判無期徒刑卻只關10年就重歸社會。（圖／翻攝TVBS新聞）

「發生什麼我其實已經想不起來了，只知道『結束後』他載我到公車站，我自己搭公車去醫院探望阿嬤。」黃嘉虹表示，當時幼小的自己不願深究是否遭受傷害，僅一心掛念著生病住院的祖母，那段噩夢更深埋其心中不願想起，直至接到警方電話，她才知道自己「被做了什麼」。

「我常在想，如果那時候有人多關心一點，我之後是不是就不會走這麼多彎路。」黃嘉虹苦笑說，在偵訊和法律流程後，曾有社工來關心她，但制式化流程無法修復其內心的傷口，而她意識到自己被性侵後乾脆「破罐子破摔」，未成年時曾有長達半年的時間從事「call girl」，之後更誤入一連串情色陷阱。

「好像無意識的，覺得作賤自己身體無所謂。」黃嘉虹提到，她曾參加某攝影協會舉辦的拍攝活動，現場有超過10名「攝影師」將她包圍，起初稱要拍裸體藝術照，後竟變成拍攝私密處，還有人觸碰其身體，但對於這些充滿惡意的大人們，黃嘉虹不知道該如何反抗與拒絕，「就像被家暴長大的女孩子，往往更容易遇到會家暴她的人，一個被性侵過的人也是如此。」

「大貓偷拍案」受害人黃嘉虹勇敢挺身而出，講述遭性侵後20年的心情，希望能給其他被害者勇氣和力量。（圖／劉耿豪攝）

警方表示，性暴力防治四法已於今年正式上路，使兒童或少年被拍攝、自拍、製造性交或猥褻行為之性影像案件，最高可處10年有期徒刑，散布兒少性影像最高可處7年有期徒刑，無正當理由持有兒少性影像則由行政罰修正為刑罰，最高處1年有期徒刑，呼籲民眾勿以身試法。

更多 CTWANT 報導