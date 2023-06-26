「未來希望能將台北富邦銀行經營規模再擴大！」富邦金控（2881）董事長蔡明興在6月9日股東會改選後，續任金控董座，並親自接掌老將陳聖德卸任的台北富邦銀行董座一職，不忘給自己訂下新目標。「就看整併日盛銀行與富邦Costco聯名卡能發揮多少綜效。」一位金融同業觀察。

CTWANT記者觀察今年富邦金控派任子公司董事名單發現，原本擔任富邦人壽董事蔡明興，與原出任北富銀董事的蔡明忠，互換壽險、銀行董事，這也是蔡明興睽違7年後，再次進入北富銀董事會，並接任董座，之前他則曾出任過北富銀副董。

目前日盛銀行已經併入北富銀，雙邊團隊正在融合，接下來激勵業務績效呈現是重點任務，此時，蔡明興親接北富銀董事，原本就在北富銀擔任董事的富邦金控總經理韓蔚廷，今年還出任北富銀副董，顯示兩人領軍督陣涵義大。

事實上，這不是富邦集團蔡家兄弟第一次互換事業領域。今年66歲的蔡明興比哥哥歲蔡明忠小一歲，兄弟倆父親蔡萬才為霖園集團蔡家第一代，1961年國泰產險成立後由蔡萬才負責，1992年蔡家分家後，更名為富邦產險，進而擴展保險銀行證券等。

富邦Costco聯名卡2023年2月舉辦上市記者會，左起為Costco台灣區總經理趙建華、台北富邦銀行總經理郭倍廷與萬事達卡台灣區總經理陳懿文。（圖／趙世勳攝）

2001年富邦金控成立後，由蔡明忠擔任副董，蔡父過世後接手董座，蔡明興則領軍富邦人壽及台灣大，兄弟倆也互為對方主責事業的副董。

這套分工模式，持續到2018年8月，時任金管會主委顧立雄提出「產金分離」，蔡明忠、蔡明興兄弟倆不但互辭副董職位，還啟動事業版圖互換，由蔡明興接掌富邦金控董事長，蔡明忠則擔任台灣大哥大、富邦媒董事長，並身兼富邦集團董事長。

金融同業主管分析，「大股東蔡家團結分工不分家，與另一大股東台北市政府合組的經營團隊穩定、穩健推進業務，從1991年底富邦產險掛牌起，2009年首度拿下金控每股獲利王崛起迄今連續14年，股價從20多元到2021年創高價破80元。」

富邦金最大獲利引擎富壽去年稅後淨利655.4億元，較2021年破千億大幅衰退，但北富銀則有227.96億元，逆勢成長21.8％，還創下歷史新高紀錄，富邦金仍以稅後淨利469.3億元，每股盈餘3.54元，在金控家族中稱王。

富邦金控總經理韓蔚廷，原本就是北富銀董事，今年並出任北富副董一職。（圖／黃威彬攝）

去年11月，富邦金正式合併日盛金；日盛銀去年對齊北富銀，調整營運策略，提升團隊績效後，整體存、放款量成長，提升存放利差，整體淨收益成長17.11％，稅後淨利16.26億元，創近10新高。

富邦金今年上半年完成日盛金子孫公司整併，「有助於強化銀行、證券業務，北富銀加上日盛銀的綜效，明年會更加浮現」，加上北富邦銀去年拿下好市多「富邦Costco聯名卡」，可說是進入最佳戰鬥狀態。

北富銀董座老將陳聖德卸任後由蔡明興接任，原本是北富銀董事的富邦金控總經理韓蔚廷，則出任北富銀副董，「韓總帶兵注重細節也善長抓重點，看市場與國際情勢變化方向頗準，要將日盛銀與好市多客戶服務得好，可望整體貸款、高資產端投資部位等消金業務上帶來成效。」金融同業觀察。

「富邦金的保險部位，是比銀行大，北富銀經營規模要再擴大」，「銀行是要加強財富管理業務、美元貸款、消金業務」蔡明興說，下一步是瞄準海外併購，「鎖定東南亞參加市場，他們的證券規模比較小，會以保險、銀行優先。」蔡明興已清楚勾勒接掌北富銀董座的企圖。

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