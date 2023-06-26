富邦集團、台灣大哥大董事長蔡明忠，原本同時擔任北富銀董事，今年和富邦人壽董事蔡明興互換，由蔡明忠進入富壽董事會。（圖／台灣大提供）

正當金控董總們對去年獲利不佳紛紛向股東道歉之際，富邦金控（2881）董事長蔡明興在股東會後，一開口就是請大家多支持「富邦Costco聯名卡」與「分紅保單」，前者由蔡明興新接任董座的北富銀主推，後者則由蔡明興獨子蔡承儒擔任董事與副董的富邦人壽負責。

今年富邦金改選，除了蔡明忠及蔡明興兩兄弟互換壽險、銀行董事，還啟動蔡家第三代接班模式。蔡明興的36歲獨子蔡承儒不但接下富邦人壽副董事長與董事，今年還首度進入金控董事會，擔任董事、副總、投資管理總處副總處長，富邦媒董事、台灣大哥大董事、富邦投信董事與以馬內利投資董事。

蔡明忠長子33歲的蔡承道，除擔任富邦證券董事，今年還出任富邦產險與香港富邦銀行的董事。

對於第三代，富邦蔡家採取「易子而教」，蔡明忠、蔡明興兄弟多沒有一起在子公司出任董事，兩人的兒子蔡承道、蔡承儒則也與父親分別在不同子公司董事會。今年6月富邦金股東會改選董事後，蔡明興兒子蔡承儒首次進入金控董事會，與大伯蔡明忠及父親同為董事成員。

「蔡承儒來金控歷練、學習，並將著重在富邦人壽的壽險與投資部分。」蔡明興清楚描繪蔡承儒的任務，他在金控的投資管理總處，還要參與富壽保費投資操盤，加上富壽暌違13年後重推的「分紅保單」，投資項目會以股票為主，明年起，最直接的可以看到帶給保戶到底有多少盈餘分紅。

蔡承儒自美國賓州大學華頓商學院經濟學系畢業後，曾在摩根大通證券擔任研究員，8年多前進入富邦集團工作，從富邦人壽總經理特助到擔任富邦育樂總經理、董事長，並出任台灣大、富邦媒等董事，去年11月還進入富邦人壽擔任董事，已展開第三代接班學習階段。

蔡明忠長子、33歲的蔡承道（右二），今年進入富邦產險董事會。（圖／翻攝三立新聞網）

蔡承儒原本就是富邦人壽董事，CTWANT記者詢問，富壽今年會考慮重推分紅單，是否有蔡承儒的推薦？「這是大家團隊一起討論評估的。」蔡明興如此回答說，從他親自在股東會力推分紅保單，兒子接下富壽副董與重要任務之一即是投資管理，顯見相當看重分紅保單帶給金控與富壽的財務助益。

「富邦人壽相對同業來說較為年輕，承接安泰人壽在整體比例比較少，新保單較多，綜觀高利率保單也較少，因此富壽保單成本相對同業較低，重推期繳型終身壽險的分紅保單，未來在計算ICS是比較有利的，我們也希望把投資型保單轉到分紅保單。」蔡明興在股東會後進一步說。

CTWANT記者續問，低分紅、中分紅、高分紅哪一個指標為目標？「會以中分紅為主。」蔡明興答覆說。

富邦人壽2023年重推「分紅保單」，富邦金控董座蔡明興還在股東會中請大家多加支持。（圖／報系資料照）

儘管是「不保證給付的紅利」，看得出來富壽要與市場上唯一持續推出紅利保單的英商保誠人壽競逐，就要拚出盈餘績效分享保戶紅利，假設紅利數值對照不同投資報酬率，解業界多會以低分紅3.0％、中分紅5.5％、高分紅6.0％來預估，如今蔡明興也清楚道出富壽紅利目標；保誠也以達到「中分紅」為主。

「分紅保單的保費是採取分離帳戶，不是像以前固定幾趴，比較符合17接軌，而且是我們自己投資管理，相對投資型保單收到的保費不是我們的資產，是別人（基金公司等）在管理的」蔡明興提到富壽今年起會以分紅保單為重點商品。

蔡明興說，「富邦有各種分紅保單，在香港也都持續推分紅保單，盈餘比例分給保戶多，景氣看起來會慢慢復甦的」，「富壽好多年沒有賣分紅保單，需要大量教育訓練，今年在台灣賣了幾個月，銷售率逐漸加溫還不錯」。

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