資深演員應采靈今年雖然已經64歲，但仍保養得宜，身材也一直保持得相當纖細，時報周刊CTWANT讀者在本月初遇到應采靈與友人台北市龍山寺捷運站外閒聊，綁著馬尾的她依舊美麗看不出年紀，穿著寬鬆T恤白褲子感覺十分輕鬆，與友人也很有話聊，完全不在意大中午天氣炎熱，能夠頂得住豔陽應該姐姐平常就有練過。

應采靈在戲裡飾演校長，還約談黃姵嘉的家長苗可麗（左起）、伊正。（圖／公視台語台提供）

據讀者表示應采靈雖然站在吵雜的路邊講話，不過說起話來仍是輕聲細語，跟拍戲時的她完全不同；今年3月她在演出《再見之後》一劇時，板起臉怒罵戲裡兒子的女友黃姵嘉「跟狗一樣，叫妳來就來」，凶狠的模樣讓人不寒而慄；不過她先前在接受媒體訪問時曾表示自己在現實生活中，在家裡的地位是比較低的那個人，還開玩笑說：「我連家裡的狗都不聽我的，他們都有自己做主能力，跟我演出的角色很不一樣。」

鄭怡被直擊搭公車到台北市東區下車，身上背的包包還是她開編織課的作品。（圖／讀者提供、取自鄭怡臉書）

此外，另有本刊讀者在本月12日晚間搭乘公車時，巧遇資深民歌手鄭怡，剛結束與周治平在新加坡演唱會才返台的她，雖然打扮得很樸素，不過頭髮看起來有吹整過，皮膚狀態也很不錯，身上揹的應該是她自己手作的編織包，搭車搭到台北市東區一帶急忙下車，看起來頗忙碌。

鄭怡在《地獄里長》中不計形象披頭散髮逃命狂奔。（圖／風起娛樂）

雖然已是資深藝人，但鄭怡的事業運依舊很旺，除了仍持續開唱表演之外，還與老公經營網路水餃料理包販售、開設鉤織班教學課程，近期還在《地獄里長》中扮演嚴正嵐的媽媽，不計形象的演出令人驚嘆不已。

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