多明尼加職籃球員亞達梅斯（Oscar Cabrera Adames）於上周心臟病去世，年僅28歲。根據美媒FOX報導，當時他正在進行心臟壓力測試，他去世前飽受心肌炎之苦。亞達梅斯生前自稱很健康，因為打了兩劑COVID-19疫苗才生病，他曾在網路寫道：

「我因為那該死的的疫苗得了心肌炎（兩劑Pfizer），而且我早知會這樣了！很多人警告過我。但這是強制性的，不打疫苗我就不能工作了。我是個旅外運動員，我在西班牙打球，我身體沒有任何問題，沒有遺傳病、沒有氣喘，完全健康！然後比賽中我忽然癱倒在地，幾乎沒命，我接受11種檢測，沒發現任何異常。」亞達梅斯2021年在西班牙業餘聯賽中暈倒，被擔架送醫急救。

心臟壓力測試旨在測量受試者心臟在運動狀態的壓力，一旁會有專人用儀器測量心電圖。亞達梅斯在家鄉聖多明哥的醫療中心檢測時去世，目前無法確定是否與測試有關。

職業體壇裡始終拒打疫苗、知名度最高的當屬網球天王喬柯維奇（Novak Djokovic）以及NBA球星厄文（Kyrie Irving）。喬柯維奇為此兩度被大滿貫賽拒之門外，厄文聲稱自己因為沒打疫苗而被迫放棄4年1億美元合約。喬柯維奇拒打疫苗是因為他想要保護自己的身體，厄文則是不滿美國疫苗令的強制性，堅持「要保留選擇的權利」。