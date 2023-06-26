法國籍YouTuber「Ku's dream酷的夢」大學時曾來台灣實習，之後到韓國當交換學生，2017年再度回台定居，目前所經營的頻道訂閱數高達127萬，而他在台灣認識馬來西亞女友「菲歐娜」，兩人經常拍攝生活影片，深受粉絲喜愛；怎料，「菲歐娜」25日突透過影片表示兩人已經分手了。

菲歐娜25日更新個人頻道影片，標題直接寫下「我們分手了」表明與酷結束情侶關係，之後她的頻道內不會再出現酷，拍攝地點也會改變，她提到，之所以會拍片告知大家，是不希望觀眾有太多不必要的猜測，她坦言，在這段關係中雙方都有努力過、退讓過、成長過，直到對方發現她「不是那個對的人」，因此男方提出分手要求。

然而，當她在思考與酷的關係時也認清「不管我再怎麼改變自己，也沒有自信成為對方理想的對象」自己也不想改變，因此同意對方的分手要求，並強調雙方是「理性、和平地」結束情侶關係。

如今她趁酷回法國的一個半月時間，搬離兩人同居四年的房子，回想起兩人的過往，她來台後幾乎有一半的時間是和酷一起度過的，這讓她忍不住感傷，但她一路看著酷從5千人訂閱的小網紅，變成現在的百萬YouTuber，她很以對方為榮，她坦言，很珍惜這段感情只是無奈「緣分到了」；目前菲歐娜已拿到台灣的永久居留證，未來也將持續更新影片，也會努力經營自己的美甲事業。