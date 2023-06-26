43歲天王周杰倫和小他14歲昆凌2014年登記結婚，婚後兩人育有2女1子，大女兒Hathaway如今已經7歲，外界好奇天王對孩子的教育計劃，據悉，Hathaway暑假後將正式入學位於布里斯本的Ipswich Girls' Grammar School伊普斯維奇女子文法學校，1年學費約新台幣百萬元。

周杰倫和昆凌夫妻育有7歲女兒Hathaway、5歲兒子Romeo，和今年5月才出生的小女兒Jacinda。過去談到教育問題，獅子座的昆凌自認是講道理，但有點囉嗦愛碎念的媽媽，在乎孩子的細節教育和日常行程，才29歲的她也強調不走威權教育，不會認為孩子生來就應該「聽父母的」，「我的教育 Tips 是『講道理』，傾聽他們，然後再溝通出一個我們都能接受的辦法」。

據《鏡週刊》報導，周杰倫決定將快滿8歲的女兒Hathaway，送去布里斯本的Ipswich Girls' Grammar School伊普斯維奇女子文法學校（簡稱IGGS），就讀其小學部（IJGS），目前已經辦好入學手續。據了解，Ipswich Girls’ Grammar School 創立於 1892 年，旨在為女性提供高質素教育，為進修高等教育鋪路。學校距離市中心約一小時車程，採用小班制，確保每個學生能夠更多參與其中，得到更多關注和照顧。早前，陸媒甚至傳出周杰倫已在澳洲置產，似乎為了小孩就學準備。

事實上，自從3個孩子陸續出生後，周杰倫的生活重心大多放在家庭和到世界各地旅遊，尤其常常待在昆凌娘家澳洲，享受悠閒時光之餘進續從事音樂創作。去年周杰倫暌違6年發行《最偉大的作品》，同名主打MV在YouTube點閱率2個月逾2000萬，其實他出道以來的歌曲一直都相當受歡迎，其中〈告白氣球〉僅花289天就破億，至今更累積高達2.3億次，證明了周杰倫縱橫樂壇22年，好歌源源不絕，MV也精采值得歌迷一再點閱，周杰倫穩坐最受歡迎天王寶座。