一名41歲男子在公司健身房運動時，突然心因性猝死，檢查發現，男子心臟血管（冠狀動脈）的3條重要血管均嚴重阻塞，其中一條已完全阻塞。醫師表示，男子不菸不酒，無慢性病、定期運動，如此年輕下卻嚴重血管栓塞，原因在於過高的膽固醇。因此，民眾勿輕忽健檢報告中的紅字。

新光醫院心臟內科醫師陳冠任在其臉書表示，上述男子日前在公司健身房突發心因性的無呼吸心跳，雖然經由旁人急救下撿回一命，但檢查卻發現他心臟血管（冠狀動脈）有非常嚴重阻塞，3條血管中，狀況最好的一條堵塞80%、次好的血管阻塞90%、最重要的一條幹道則100%阻塞。

該男子清醒後不解地詢問，為何不菸不酒、無不良嗜好、無高血壓糖尿病、定期運動，仍在年紀輕輕就如此嚴重的血管栓塞。陳冠任表示，原因就在膽固醇。

陳冠任表示，患者去年底的健檢報告顯示其高密度脂蛋白(HDL，即好膽固醇）過低，低密度脂蛋白（LDL，即壞膽固醇）又異常的高，導致血管經年累月退化、狹窄，最後導致3條血路都坑坑疤疤，最後發生嚴重心血管阻塞問題。

陳冠任表示，許多人因此不在意血脂數值的紅字，但這紅字可能於某天，在人睡覺、運動、工作時，就讓人生劃下句點了。以上述男子而言，雖然救回一命，但卻得面臨接受血管繞道手術，或是要放數根血管支架，才能化解這不定時炸彈的局面。

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