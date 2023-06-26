竹北24日發生大規模瓦斯氣爆，大樓9樓燒成漆黑，未料事隔一日（25日）晚間同路段距離不到100公尺處又飄出濃烈瓦斯味，消防一度在現場測得濃度達2萬ppm，經緊急通風排煙、灑水降溫，今（26）凌晨1點半數值已恢復正常；竹北市長鄭朝方呼籲民眾若遇瓦斯外洩，應遵守4項原則「禁關推離」。

鄭朝方表示，竹北市仁義路106號附近發生瓦斯外洩案，消防人員與瓦斯公司人員趕赴現場測得數值20000ppm，隨即由外部遮斷開關，進行水霧噴灑稀釋濃度及通風作業，晚上10點許已降至6000ppm，11點降至130ppm，26日凌晨1點32分已恢復正常，請民眾安心。

鄭朝方呼籲近日若有瓦斯外洩事件，應遵守四項原則：1、禁：禁止開、關任何電器，以免產生火花引起爆炸。2、關：關閉天然氣瓦斯總開關或瓦斯桶開關。3、推：小心推開窗戶以避免產生摩擦火花，讓空氣流通，讓瓦斯儘速飄散出去。4、離：儘速離開現場到戶外，離開室內後撥打119報案及通報瓦斯公司協助。

日前發生嚴重氣爆的帝王至尊社區大樓附近，昨（25日）晚10時又有民宅出現濃濃瓦斯味，消防局一度在現場測得瓦斯濃度值高達2萬ppm，新竹瓦斯公司人員由外部遮斷開關，消防人員持續出2水線配合排煙機通風警戒，濃度已逐步降低至130ppm，並持續排煙中，希望達到0。