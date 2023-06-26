大陸國台辦日前宣布恢復台東鳳梨釋迦進口，並點名台東縣長饒慶鈴是功臣之一，但農委會主委陳吉仲卻批評饒「自貶國格」，饒則在臉書以《穿著國王新衣的陳吉仲》為題發文回擊。對此，臉書粉專「政客爽」狠酸，陳吉仲無力解決釋迦外銷大陸問題，只會批評饒慶鈴，「全世界可能就剩陳吉仲自己不知道，大家都覺得他做得很爛」。

饒慶鈴24日發文質疑，人貴自知，但陳吉仲顯然不知道，他是民間普遍認為最不適任的部會首長，台東縣政府經過638天的努力，成功讓鳳梨釋迦恢復輸陸，如果中央做得好，還輪得到地方政府大費周章嗎？她也直言，台東不是只為自己找出路，而是想幫台灣農漁民找到行得通的方法，這本是農委會該做的事，陳吉仲與其花時間辯解，何不多用點心為農民解決問題？

「政客爽」昨（25）日在臉書發文嘲諷，民進黨沒能力外銷釋迦，饒慶鈴成功讓釋迦恢復銷售大陸後，陳吉仲只能抹紅，但除了批評矮化國格這套邏輯外卻沒有別招，讓該粉專直言，全世界可能就剩陳吉仲自己不知道，大家都覺得他做得很爛，「笑死人」。

許多網友也在「政客爽」的貼文留言，他們的意見包括「民進黨自己做不到的事也不准別人做，重點是別人還做的比民進黨好」、「中央根本就無作為，全是人民努力」、「他就只會哭」、「陳吉仲不是在哭，就是在搞笑的路上」。