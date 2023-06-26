未來一周防午後大雷雨！氣象專家吳德榮表示，今天到周四各地近山區午後有局部短暫雷陣雨，伴隨小範圍劇烈天氣，如雷擊、瞬間強降雨等，氣象局也指出，今起午後天氣轉趨不穩定，西半部、東北部地區及各地山區午後有局部大雨發生機率。周五到周日水氣增多，午後強對流降雨受影響的範圍擴大。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今起至周四（26至29日）台灣附近盛行東南風，迎風面花、東及恆春半島水氣增多，偶有局部短暫陣雨，各地近山區午後有局部短暫雷陣雨，有小範圍「劇烈天氣」發生的機率，應注意氣象局特報；各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑。今日北部氣溫23至35度，中部24至37度，南部24至37度，東部22至36度。

氣象局則指出，今天到周三午後天氣轉趨不穩定，西半部、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。周四至周日全台午後有局部短暫雷陣雨。

吳德榮說，周五至周日（30至7月2日）台灣附近漸轉為偏南風，低層水氣增多、更不穩定，迎風面花、東及恆春半島偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，影響的範圍擴大，注意局部性大雷雨發生；各地持續高溫炎熱。