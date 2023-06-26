由具俊曄、姜元來兩人組成的韓國男子團體「酷龍」曾在台灣風靡一時，不過成員姜元來卻因2000年間的一場車禍，導致他被迫中斷演藝活動，讓粉絲相當心疼；而日前姜元來為拍攝韓國綜藝節目來台，更在社群上曬出多張與具俊曄的合影並寫下「我去了台灣的台北，見近40年的知己、朋友俊曄」展現出兩人深厚的情誼。

姜元來近日為拍攝韓國電視台Arirang TV的節目《我朋友來了》特地飛來台，他除了貼出多張與具俊曄的合影並寫下，「我去了台灣的台北，見近40年的知己、朋友俊曄」，也提到兩人一見面「聽到他的口哨聲我們都爆笑出聲，聊著懷舊的故事，度過開心又有趣的時光」。

此外，文中他似乎意有所指近日黃子佼的毀滅性爆料，「去見俊曄的前一天，聽到俊曄夫妻被荒謬的謠言折磨的事，『本來就已經很辛苦了，會不會平白無故因為我，又變得更累呢？』」而照片曝光後，掀起許多網友的回憶，紛紛留言「永遠的酷龍」、「很高興看到你們同框」。

事實上，姜元來因2000年的車禍，導致他一度被醫生宣判可能會終生癱瘓，即使恢復也要一輩子坐輪椅，而公司原打算解散酷龍，讓具俊曄單飛出道，但具俊曄卻拒絕，甚至為了給好友信心，還編了一套輪椅舞，就是想讓好友可以重新站上舞台跳舞。

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