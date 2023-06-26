近期公布的幾家2024總統民調，新北市長、國民黨總統參選人侯友宜都處於落後狀態，國民黨資深操盤手、前副秘書長張雅屏指出，侯友宜應該以前高雄市長韓國瑜在2020的得票數為目標，才有活路可以走。

根據《中評社》26日報導，張雅屏指出，國民黨2024總統選戰的活路，就是侯友宜鞏固住二成五到三成左右的國民黨基本盤，接著去爭取認同國民黨跟其本人，但原本沒有投票意願的人，像是台商等族群，才有可能在這場三腳督的戰局中險勝。

張雅屏分析，侯友宜目前在多數民調的表現都低於國民黨基本盤，支持度大約落在20%上下，有約5%的藍營的支持者跑去支持民眾黨主席柯文哲，且柯還有年輕人跟中間選民的表態力挺，這也是柯民調能衝上第一的原因。

對於侯友宜目前的選戰打法，張雅屏認為，目前藍營基本盤（非政黨票）有相當大一部分被柯文哲拿走，侯不太可能贏。張接著指出，於大選約75%的投票率下，民進黨主席賴清德基本盤穩穩拿下35%，侯友宜在剩下的40%中，拿不到年輕與高知識選票占8%，因此從結構中分析，侯的極限大約就是32%上下。

不過張雅屏也提到，國民黨具有基本票源，侯友宜當前應該積極進行黨內整合，讓藍營支持者歸隊，先確保大約25到30%的支持率，因為一但連這都穩不住，「那不用玩了」。他繼續給出建議，當侯友宜穩固基本盤後，就要想辦法找出有意願支持，但不太可能會出來投票的人，努力將整體投票率拉到8成。

綜上所述，張雅屏評估，民進黨在8成投票率裡可以拿下35%基本盤，其餘的45%裡面，柯文哲的鐵票約有8%，侯友宜就有可能以37%險勝。張強調，韓國瑜雖然在2020大選輸掉選舉，但至少有搶下藍營基本票數，侯友宜若是先以韓的得票數為目標，「再去爭取支持他或國民黨，卻可能不會出來投票的民眾，這場選舉對侯來說才有活路可以走。」