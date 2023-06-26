竹北氣爆案造成一名16歲少年全身9成燒傷，目前仍插管搶救，爆炸當下少年被母親扶到社區中庭撒水降溫，接著自行騎車三貼送醫，家屬事後痛批救護車根本沒來，對此消防局解釋，24日早上8時31分獲報，10分鐘後救護車就到現場，「也許家屬心急如焚，在救護車未抵達時便自行送醫」。

監視器畫面可見少年與母親倉皇奔出，母親開啟中庭水龍頭，往少年身上噴灑；少年舅舅彭梓銨也是該社區主委，提及當時孩子已經全身發白，但卻未能等到救護車，家人只好騎著機車三貼趕往鄰近醫院救治，提及姪子是個孝順貼心的孩子，「這麼年輕，也沒做什麼錯事，相關單位你們承認錯誤又怎樣」。

少年送醫後轉往林口長庚醫院，院方表示目前生命徵象尚穩定，但因全身燒燙傷面積達91％，第1道防衛機制消失，未來1、2周是關鍵；對於家屬質疑救護車位及時到場，消防局解釋8時31分獲報，10分鐘後消防車及救護車組即抵達，也許家屬心急如焚，在救護車未抵達時便自行送醫。

此外，新竹瓦斯公司由竹縣府百分百持股，董事長就是縣長楊文科，氣爆發生，楊未第一時間坐鎮指揮，由副縣長代理，並宣稱縣長「之前確診」，隨後縣府改口稱縣長有既定行程，說法一變再變，最後證實楊根本在日本，原規畫21日至25日在日本有私人行程，24日晚間提前回國。

楊文科事後澄清未隱瞞行程，早在主管會報就宣布赴日；他也已探視受傷少年，少年母親要求一定要究責到底，楊允諾縣府會全力協助醫療、重建家園。