「抖音男神」耀樂爆料與知名藝人炎亞綸交往時曾強迫發生性關係，甚至拍攝私密影片後外流，炎亞綸第一時間發長文道歉，但耀樂於21日召開記者會還原當時情況，而炎亞綸則直闖記者會鞠躬道歉，引起網友熱議。近日有網友挖出偷拍事件的7大疑點，懷疑私密片男主角非「炎亞綸本人」。

炎亞綸遭網紅耀樂指控偷拍私密片、強迫性行為，不過隨後耀樂也被爆出詐欺、性交易等黑歷史，據《鏡週刊》報導，人在台中的耀樂媽媽強調「會捍衛兒子的權利與清白」並親赴警局報案，強調「我要的不是錢，是要炎亞綸負起法律責任，絕不姑息」，不過這個報導被耀樂回應：「家裡並沒有任何人接受媒體採訪」

耀樂表示家裡沒有人接受採訪。（圖／耀樂facebook）

關心此事的網友在Dcard論壇整理出這起事件7大疑點，其中包括「耀樂涉桃色交易騙錢」、「高中炫耀和炎亞綸交往、在校態度差長不到校遭退學，和影片無關」、「拿私密片當作抵押借錢」、「今年4月還請炎亞綸幫忙宣傳活動」、「兩度改口炎亞綸找黑道」、「影片男主角特徵疑似非炎亞綸」、「接業配沒發文騙代言費，鬧大才還錢」等。其中，網友認為私密片拍攝男子手上有一顆痣且肚子較大，懷疑男主角不是炎亞綸。

此文一出立刻掀起討論熱潮，有網友直言：「一直都覺得他很明顯在蹭熱度啦，就算炎有錯，但那是他的私生活，這個耀樂的行為才讓我感到噁心」、「那個耀樂就不是好東西，不懂怎麼會那麼多人只聽他的片面之詞，就幫他說話？炎亞綸有夠衰」、「炎拍攝影片犯法這點無庸置疑，不過我覺得炎有點衰， 畢竟兒少性剝削那個法條不是每個人都會知道的，至少我是第一次聽到」、「合意拍攝，道德沒問題，但法律肯定很有問題」、「有沒有可能外流不是炎是邱自己外流的。」

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