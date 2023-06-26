宜蘭縣五結鄉蘭陽大橋21日發生工安事故，1名工人遭夾傷，送醫後仍宣告不治，在救護車抵達前曾有一名路過的熱心民眾協助CPR，家屬事後在臉書PO文尋人，才知道對方是年僅20歲的宜蘭大學男大生，男大生說當下其實很害怕，「但如果我不行動，當初考CPR證照有何用？」這話讓家屬感動不已。

亡者家屬前天（24日）於臉書社團《宜蘭知識＋》指出，在救護車抵達前，有位熱心的民眾在現場協助實施CPR，事後他們透過承辦事故警察單位居中協調，找到熱心協助CPR的民眾，竟是年僅20歲的宜蘭大學男大學生。

家屬昨（25）日親自向男大生表示感謝，她說雖然家人最後還是不幸過世，「但男大生給我們希望，也給我們對人性留下希望，謝謝您！您的行為讓我們在家人最後的時光裡，感受到人間的溫暖。」男大生坦言當下看到傷者沒有任何反應很害怕，「但如果我不行動，當初考CPR證照有什麼用？」令他們感動不已。

據《自由時報》報導，男大生回憶當天騎車回家，行經事故路段，看到吊車底下壓著一個人，趕緊跳下車，連安全帽都沒脫，協助在場的其他工人把傷者移出後，才知道沒半個人會CPR，他二話不說替傷者進行CPR。男大生說，高中就跟著學校社團考取CPR證照，從未想過會有派上用場的一天。

家屬感動地說，很佩服男大生的勇氣，因政府推行CPR多年，並非每個人遇到狀況都會實際實行，但大學生卻願意實行CPR，即便壓胸過程已知情況不樂觀，仍堅持到救護車抵達的那刻。