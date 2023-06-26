小編今（26）日精選5件不可不知的國內外財經大事。外資回補台股，其中以挪威主權基金對台灣展現高度熱情，最大資金規模是台積電，持股比例最高的則是星鏈概念股昇達科。

【1】挪威主權基金超愛台股

外資啟動認錯回補行情，今年迄今已回補台股4,345億元，全球第二大「挪威主權基金」更是帶頭衝，重倉持股的55家上市櫃公司更擠進前十大股東名單之列，持股市值逾3,300億元。台積電成為挪威主權基金的持股市值王、金額高達2,393億元，星鏈概念股昇達科躋身持股比重第一高、達2.98％，雙雙傲視台股。

【2】投信大換手 14檔新歡股出列

台股攻「萬七」後轉趨震盪，加以長假效應發酵，盤面觀望氣息轉濃，正值季底作帳能量高峰，投信卻連六日提款落跑，法人指出，投信「調節漲多股、轉入低檔股」機率高，聚陽、永豐餘、卜蜂、威剛等投信集中拉抬「新認養股」短線有撐，並有望擔綱下半年買盤主旋律。

【3】比價大戰 AI雙雄目標價衝200

台股過完端午假期，主流族群重回焦點，內外資研究機構最新發現，人工智慧（AI）人氣指標股金像電（2368）、勤誠（8210）2024年獲利大爆發，每股稅後純益（EPS）雙雙超越一個股本，目標價最高同為200元，比價大戰正式啟動。

【4】大廠增單 航太供應鏈得利

全球飛機發動機大廠-奇異（GE）、賽峰集團（Safran）及Rolls-Royce等廠商發動機零組件增單，加上台灣兩大航太廠漢翔（2634）及長榮航太（2645）今年營運轉強，下游航太供應商包括駐龍（4572）、晟田（4541），及千附精密（6829）等公司今明年可望直、間接受惠。

【5】升息暫緩 投資債市以動制靜

聯準會利率會議宣布暫緩升息，市場法人評估，未來升息空間有限，暫停升息更創造投資債券好時機，可留意投資等級債或多元布局各債種。