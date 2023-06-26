澎湖縣政府在海域放流海膽。（澎湖縣政府提供／許逸民澎湖傳真）

下月1日，澎湖的馬糞海膽就要進入開放採捕期（7／1-8／31）。儘管澎湖縣政府農漁局和水試所等單位，曾數度放流海膽苗，但澎湖本島海域已幾乎看不到馬糞海膽蹤跡。有退休學者就建議，與其放流不如養殖。

國立臺灣海洋大學養殖學系退休教授郭金泉表示，澎湖科技大學養殖學系張國亮技士在2017年就宣稱已可量化生產海膽，且首度投入海膽量產就交出3萬顆中型紫海膽與馬糞海膽亮麗成績。相信後續只要考慮到相關養殖的技術和環境條件並推廣，以後就有機會吃到物美價廉的海膽了。

馬糞海膽原名為「白棘三列海膽」，因為其生殖腺，備受饕客喜愛，每年澎湖縣政府開放採捕之日，就是馬糞海膽被抄家滅族之時，也因此在濫捕下，近年產量遞減之快，相對的價格也越來越高，奇貨可居。

澎湖縣政府從2007年開始管制馬糞海膽採捕，到2018年因資源持續銳減，而從原訂每年5／16-8／31 四個月的採捕期，縮減至兩個月7／1-8／31。然而因為管制措施只制定禁捕期及採捕大小，卻完全未制定採捕許可證照與總量管制、禁止採捕區域，並落實嚴格的撈捕回報及漁獲統計（卸魚聲明），更在未能確實嚴格執法與消費市場炒作需求而人為貪婪濫捕下，每年10個月的禁捕期幾乎形同虛設，近年只要撈捕期一到，海裡的馬糞海膽馬上就被趕盡殺絕。

郭金泉指出，2018年澎縣府在烏崁海域栽培區放流了15000粒殼徑2-4公分的馬糞海膽苗，同時委託澎科大執行放流成效評估後成效是零，就是人工培育的海膽沒有標記就放流，致法評估外，也沒考慮放流點天敵存在的失策。

但在澎湖縣政府農漁局種苗繁殖場場長柯志鴻去年說明，育苗技術已趨成熟，這幾年成功育成第二代種苗，小海膽每個月可成長1公分，並已研發成功最終的精緻飼料，若將此轉給養殖戶大量飼養，那要吃到物美價廉海膽就指日可待。