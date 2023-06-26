先前遭到勇士交易到巫師換回保羅的普爾，看來確實在勇士內部人緣很差！因為根據《The Athletic》勇士隨隊記者卡瓦卡米26日爆料，目前以他所接觸到的勇士球員，沒人對於普爾被交易走人感到後悔，更難堪的是，勇士全隊僅有庫明加一個人在社群告別與祝福普爾。

其實普爾早在上季季前訓練營爆發遭到卓雷蒙格林揮拳毆打事件後，待在勇士就處詭異氣氛，因為大部分勇士球員都站在不滿普爾態度太過囂張的卓雷蒙格林那邊，普爾上季擔任替補期間與季後賽表現都很低迷，也讓勇士不想繼續浪費時間在他身上。

結果在普爾被交易到巫師後，勇士全隊只有庫明加在社群點讚自己跟普爾慶祝畫面，更寫著，「這種氛圍再也回不去了。」其他勇士球員包含史蒂芬柯瑞、克雷湯普生、威金斯等人都沒有發文祝福普爾，更讓普爾人緣太差謠言不脛而走。

不過勇士最近7年的選秀計畫相當失敗，選來7名首輪新秀，到現在只剩庫明加與穆迪還留在勇士，包含普爾去巫師、達米恩瓊斯去老鷹、伊凡斯去灰狼、懷斯曼去活塞、鮑德溫去巫師，或許這也是勇士前總管邁爾斯「求去」的主因之一。