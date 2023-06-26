彰銀表示，全球逐步走出疫情陰影，日幣匯率維持在相對低點，除吸引相當多台資進入日本市場外，日本國內製造業大廠也紛紛表態要將生產線移回日本。去年日本相關建設訂單總額已創近年新高，製造業回流將會帶動日本整體經濟邁向復興，市場發展潛力可期。

而澳洲為全球第13大經濟體，經濟結構穩固、制度健全，具風險低且安全的經商環境，自2008年起連13年名列全球前20大外國直接投資接受國，並為CPTPP及RCEP成員，與美、中、日、韓及東協等國簽有自由貿易雙邊協定，與台經貿互動密切，為台商投資重點國家。

彰銀1992年進軍日本設立東京分行，在經營日本市場邁入30周年之際，看好日本經濟發展潛力，因此決議規畫設立大阪辦事處，將版圖擴大到關西地區，進一步深化經營日本市場，申設案17日獲金管會核准。

彰銀指出，日本關西地區區域經濟產值（GDP）約占全日本16％，為日本製造業及重工業重鎮，基礎設施完備、交通便利、對外貿易發達，台商在大阪關西地區的投資比重相當高，包括中鋼、鴻海、聯電、台積電及晶華酒店等著名台資企業在關西地區都有投資。

而雪梨則是澳洲最大商業城市、亞太地區重要金融中心，許多企業集團的全國總部皆設立於此，鴻海、華碩、宏碁、神達、台達電、佳世達、友訊、東元等著名台資企業均在此設有據點，為台灣新南向政策重點國家、經貿互動密切，因此決議設立據點就近服務台商。

彰銀目前營業已觸及美洲、歐洲、亞洲主要金融中心，擁有豐富的國際金融業務專業與經驗。總經理周朝崇表示，睽違5年後再獲主管機關同意新設海外據點格外具意義，也更加提振同仁士氣，宣示彰銀要展開新局，走出自己的路。

彰銀近年除配合南向政策布局東南亞外，今年重心更擴大到看好的日本及澳洲市場，未來將以新東向及新南向國家或地區為拓展主軸，每年至少申設1家海外據點為目標，持續擴大海外營運規模，建立更綿密的服務網路，為客戶提供24小時不打烊的全球金融服務。