英國去年6月啟動在自家境內訓練烏克蘭志願兵的計畫，至今已有超過1萬7000人結訓。英國國防部表示，計畫目標為至2024年累計協訓3萬人，目前執行進度良好。

這項名為Operation Interflex的計畫主要訓練毫無軍事經驗、或經驗有限的烏克蘭志願者，原來目標為訓練1萬人，但在計畫延長後，今年預計有近2萬人結業。至2024年，透過Operation Interflex由「素人」化身為「戰士」的烏克蘭志願者預期將累計達3萬人。

除了英國，Operation Interflex還有加拿大、澳洲、紐西蘭、挪威、芬蘭、瑞典、丹麥、立陶宛、荷蘭等國參與協訓，總計10國。以5週為一個循環的密集課程主要參考英國陸軍正規訓練內容，並與烏方密切溝通，隨戰場情勢和作戰需求的變化靈活調整。

受訓者是志願加入武裝部隊的烏克蘭一般民眾，課程目標不僅是盡可能提高他們在前線的存活率，更要讓他們成為具致命即戰力的戰士。

根據英國軍方提供的資料，為期至少5週的基本課程包含武裝衝突相關國際法、城市與鄉間作戰、壕溝戰、實彈射擊與槍法、單兵與小組火力機動、戰場急救、反爆破與地雷處置、實戰模擬，並導入新一代輕型反戰車武器（NLAW）、無人飛行系統（UAS）等。

領導訓練計畫的英國陸軍第11安全部隊支援旅旅長斯騰豪斯（Justin Stenhouse）說，受訓的烏克蘭士兵有決心、幹勁和強大意志力，是幾個世代以來僅見。英國與盟友不畏直面侵略者、不畏接受挑戰，將全力支持烏克蘭。

在英國參與協訓烏克蘭志願者的國家多為遠征軍聯合部隊（Joint Expeditionary Force, JEF）成員，JEF由英國主導。

本月中旬，JEF成員國在阿姆斯特丹舉行防長會議，會後宣告各國將透過「國際烏克蘭基金」（International Fund for Ukraine, IFU）的標案為烏克蘭採購價值達9200萬英鎊（約新台幣36億元）的空防和雷達系統、彈藥等，以協助烏方保衛關鍵基礎設施、平民及前線人員。英國並宣布加碼挹注IFU約2億5000萬英鎊。

IFU透過募集各國資金，向烏克蘭提供致命與非致命軍事援助。IFU由英國國防部代表基金執行小組（Executive Panel）管理，執行小組包含英國、挪威、荷蘭、丹麥、瑞典。除了執行小組成員國，冰島和立陶宛也向IFU挹注資金。

英國國防部指出，自俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭以來，英方已向烏方提供總價值達45億英鎊的軍援。

除了「素人」志願兵，英國並在自家境內訓練烏方人員操作、維護英國提供的主戰坦克「挑戰者2型」（Challenger 2），今年夏天則預計開始訓練烏克蘭飛行員操作北大西洋公約組織（NATO）規格戰機。