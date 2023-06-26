大陸人氣競演節目《乘風2023》（簡稱《浪姐4》），這次更邀請5位台灣女星參加，因此在播出前就受到相當大的關注，其中Ella（陳嘉樺）表現相當亮眼，多次拿下第一名成績；而前網上瘋傳第五次公演後的比賽結果，其中淘汰名單讓許多網友看了直呼「很失望」，更不能理解「標準是什麼？」

大陸節目《乘風2023》開播至今話題不斷，此次製作單位找來Ella、賈靜雯、徐懷鈺、A-Lin（黃麗玲）及陳意涵台灣女星參賽，成功引起話題；但近期有網友25日在豆瓣透露第五次公演結果，第一名是由謝娜組奪下，因此組員賈靜雯、劉雅瑟都可順利晉級決賽，而擁有高人氣的Amber聯盟成員謝欣以及Ella聯盟的徐懷鈺都遺憾止步於此，遭到淘汰。

對此，許多網友紛紛抱不平，也不理解節目評分「標準是什麼？」「挺可惜的意料之外」、「不會吧，姐姐這麽厲害，怎麽會淘汰的？」「謝欣姐姐未來可期」、「不要啊！」

網傳《浪姐4》第五次公演淘汰名單。(圖/擷取自微博)

其實早在節目開播前，網路就已流傳一份「內定名單」稱最終成團的11人為陳嘉樺（Ella）、黃麗玲（A-Lin）、美依禮芽、謝娜、孫悅、劉惜君、劉逸雲（Amber）、秋瓷炫、曾可妮、瞿穎和吉娜，而徐懷鈺、賈靜雯等人則是在決賽遭淘汰，但此名單已與目前的比賽進度已有出入，因此仍有觀眾對決賽抱有期待。