提到尿床，一般人會想到小孩才有的困擾，但泌尿科醫師表示，不少成人也有尿床的困擾，原因可能是由生理和心理等因素，包括膀胱過度活躍、尿道阻塞、睡眠呼吸中止症、情緒壓力和焦慮。根據台大醫院衛教資訊，睡眠呼吸中止症會增加心血管負擔，可能引發中風、心臟衰竭，甚至猝死，因此民眾若有睡眠呼吸中止症，必須儘速就醫治療。

新店慈濟泌尿科醫師戴定恩在其臉書表示，成人尿床的原因可能是由生理和心理因素，會讓患者有社交困擾。成人尿床的原因有4種。

1. 膀胱過度活躍：指膀胱對尿液的控制能力降低，導致頻繁和突發的尿意，甚至在睡眠中也可能引起尿床。膀胱過度活躍可能與神經系統問題、膀胱壁肌肉過度敏感等有關。

2. 尿道阻塞：可能是因尿道狹窄、攝護腺肥大、尿道結石等導致尿液流動受阻的情況所引起。當尿液無法正常流出時，膀胱壓力可能會增加，進而導致尿床。

3. 睡眠呼吸中止症：這是一種影響呼吸系統的疾病，可能與成人尿床有關，會導致呼吸暫停和低血氧，可能引起深度睡眠中的尿床。

4. 情緒壓力和焦慮：人在壓力和焦慮狀態下，會釋放壓力荷爾蒙，影響膀胱控制和尿液的正常排出。此情況下的尿床可能成為身體和心理反應之一。

根據台大醫院健康管理的衛教資訊，睡眠呼吸中止症會讓人呼吸暫停或中斷，使得血氧濃度下降、片段性的睡眠也會造成交感神經興奮，長期容易增加心血管的負擔，可能會引起高血壓、冠狀動脈疾病、中風、心臟衰竭、代謝症候群等。嚴重的阻塞性睡眠呼吸中止症會導致猝死。