「台式應援」難波萬！

台灣一直以來都將棒球視為「國球」，這項運動在台灣人心中佔有舉足輕重的地位，尤其2023年世界棒球經典賽（WBC）更再度點燃了棒球迷心中的熱情。不只球員們在場上的精彩競技表現令人讚嘆敬佩，台灣場邊獨特的啦啦隊應援文化甚至登上MLB官網，被形容為「世界上絕無僅有」的景象。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出最受網友歡迎的十大中職啦啦隊人氣女神，一起來看看有哪些顏值超高、元氣滿滿、一笑就融化球迷心的啦啦隊員上榜吧！

No.10 慈妹

IG：j.oycee377

首次登上《網路溫度計》中職啦啦隊榜單的慈妹，是富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的一員。不只外型甜美亮麗，她更擅長帥氣街舞，是少數由街舞專長出身的啦啦隊成員。

除了外貌和舞技出眾，慈妹今年和富邦新秀選手劉俊豪在賽後MVP頒獎儀式「合比愛心」拍照，讓球迷興奮直呼「有粉紅泡泡」。另外，慈妹近期也在「永續讚市 THUMBS UP 4 GREEN」活動中擔任「讚市領隊」，吸引不少粉絲加入戰隊。

No.9 籃籃

IG：lan0716

連續4年登上《網路溫度計》中職啦啦隊排行榜的籃籃，是樂天桃猿「Rakuten Girls」隊史第一位連3年擔任隊長及連任樂天女孩CEO的成員，今年更受邀參加美國大聯盟大都會台灣日活動，達成美、日、韓職棒邀請表演大滿貫！

充滿元氣、青春氣息的她同時也跨足演藝圈，入主《綜藝新時代》、《天才衝衝衝》等綜藝節目主持班底，無論是場邊應援還是主持表現，都獲得粉絲好評「最美的風景」、「籃籃主持進步好多！」

No.8 陳怡叡 Yuri

IG：xx15995

你可能從運動實境綜藝《全明星運動會》第四季認識陳怡叡這個名字，但早在這之前，Yuri就已經在Rakuten Girls啦啦隊耕耘多年。個性活潑的她，甚至在YouTuber「臺南Josh」舉辦的「樂天女孩總選舉」活動中，打敗同隊勁敵李多慧拿下冠軍，人氣不容小覷。

雖然主業是「場邊最美風景」，但Yuri也經常參與過廣告和戲劇演出，在《刻在你心底的名字》、《台北女子圖鑑》中都能看到有別於球場上的她!

No.7 巫苡萱

IG：avawu0726

天使臉孔，魔鬼身材！外型姣好的巫苡萱，曾於2019、2020年擔任Rakuten Girls隊長，除了應援表現出色，能夠帶動球場的歡樂氣氛，她的寫真作品也總是讓粉絲們為之沸騰。

兼具可愛活力與性感魅力的巫苡萱，近年也積極將事業觸角延伸至演藝圈，時常參加綜藝節目《娛樂拜分百》的狼人殺單元，展現敏銳推理邏輯；也在《天才衝衝衝》中擔任助理主持人也受到粉絲好評，直呼「有苡萱，苡定要收看」。

No.6 孟潔

IG：mengj215

用一雙水汪汪的無辜大眼電翻球迷的Rakuten Girls成員孟潔，也是近年網路討論度相當高的中職啦啦隊員，鄰家女孩般的清新可愛氣質圈粉無數，不時被網友稱讚「孟孟太可愛了」。

後續她也在《全明星運動會》1到3季中擔任藍隊經理，知名度更上一層樓，累積超高人氣還被封為「最正經理」，雖然隨著節目編制變化卸下經理職位，但孟潔也感性表示「會帶著這些回憶繼續向前走」，希望未來能創造更多與大家見面的機會。

No.5 陳伊

IG：bobeyiyi

以招牌虎牙聞名的陳伊，2013年起就加入中職啦啦隊行列，從LamiGirls一路跳到Rakuten Girls，資歷相當豐富。

除此之外，她也經營YouTube頻道「虎牙陳伊」，和網友們分享日常生活、旅遊VLOG等內容；也參加《全明星運動會》第四季擔任紅隊隊員，雖然不是每場比賽都有出色表現，但是過程中努力練習每個運動項目的認真表現，也讓陳伊收穫不少忠實粉絲，「體能真的有越來越好了」、「陳伊加油」。

No.4 琳妲

IG：linda831212

擁有亮麗外型和姣好身材的琳妲不只是啦啦隊員，更身兼網紅、模特兒和企業家等多重身份，不只在啦啦隊本業上付出努力，她同時是知名YouTube頻道「反骨男孩」的一員自然不扭捏的傻大姊個性圈粉無數。

深知啦啦隊的職業生涯會受到年齡限制，琳妲近年積極開拓副業，全方位版圖橫跨代購、電商到餐飲業，經營事業包含貼身衣物品牌、美胸按摩會館、餐酒館甚至火鍋店，堪稱中職啦啦隊界的斜槓女神，讓粉絲稱讚「真的很有生意頭腦」。

No.3 峮峮

IG：qun_04

擁有鄰家少女感的Passion Sisters成員峮峮，因為一首「炸裂陳子豪」的應援舞蹈紅到日本，在台日兩地都擁有大批粉絲。

不僅充滿元氣的場邊應援擄獲球迷的心，峮峮近年也將事業觸角延伸至演藝圈，擔任起遊戲綜藝《飢餓遊戲》及網路節目《星光雲!Run新聞》的主持人，節目中不時展露出可愛呆萌樣貌，以及自然不做作的真實性格，讓她的知名度更廣為人知，再度收穫不同族群粉絲，被讚「山君在球場還是節目上都好Ｑ」。

No.2 李多慧

IG：le_dahye

南韓啦啦隊女神李多慧今年3月宣佈加盟樂天桃猿Rakuten Girls，掀起廣大球迷一陣朝聖旋風，紛紛搶著進場一度女神風采。在南韓累積超高人氣的她，原本就已經是知名YouTuber，來台之後更是聲名大噪，粉絲數量飆漲也成為廣告寵兒，讓各家品牌爭相邀約合作。

人氣爆棚的李多慧，不僅走到哪都是媒體目光焦點，從7歲就開始學習舞蹈的深厚實力更是在球場上展露無遺，表現出超強渲染力，每每都能點燃超嗨氣氛，讓球迷直呼「身在球場，心在多惠」、「眼睛完全離不開她！」。

No.1 林襄

IG：95_mizuki

太香啦！身為Rakuten Girls當家成員之一的林襄，個人IG吸引近2百萬名粉絲追蹤，堪稱中職啦啦隊人氣王！火熱的人氣也為林襄帶來更多螢幕前的曝光機會，擔任多個網路及電視節目主持人，更登上日本知名雜誌「週刊現代」封面，被形容為「台灣第一美女」。

近期因南韓啦啦隊女神李多慧加盟樂天桃猿，不免讓網友將兩人放在一起互相比較，甚至開酸「沒比較沒傷害」。對此，林襄則大方表示自己已盡力，也稱讚李多慧漂亮有實力，展現超高EQ，也讓粉絲大讚「女神情商超好」、「兩個人一起支持」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年1月1日至2023年6月12日，共半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2023中職啦啦隊員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統