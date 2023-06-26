前懲戒法院院長李伯道涉性騷，時任司法院祕書長林輝煌挨批知情卻未依法通報，引發重大的司法醜聞，26日結束訪問捷克的行程後，司法院院長許宗力上午5點半回台在桃園國際機場，據了解針對媒體提問性騷一事，許宗力不發一語、未回應。

懲戒法院前院長李伯道遭指控涉嫌性騷擾女部屬，被害人20日勇敢站出來並向司法院提出正式申訴。被害人說，「女性同仁在職場遭受性騷擾，是一件很痛苦的事情，而且，事發現場常常並無第三者在場，舉證不易」，「發生這樣的事情，讓她非常痛苦，她一度懷疑並且自責，是不是她自己有什麼地方做得不好，才會讓長官以為她是可以被他騷擾的對象？」

被害人說，原希望這件事情能靜靜處理，但媒體既然已經報導，她覺得自己必須勇敢站出來，面對這一切。李伯道也應該為他的不當行為負責，但那幾次的性騷擾行為，是她不願回憶的過程。」懲戒法院院長林輝煌也遭爆料，擔任司法院祕書長時知道李伸鹹豬手，卻未依法成立性平會調查，也恐違法。