以摩根美國科技基金的前10大持股來看，大都是網路服務和軟體及半導體或車電動車概念股，包括：Meta,Nvidia,Synopsys,Tesla,AMD,Oracle,Alphabet,Netflix,Salesforce,Amazone等。以Salesforce而言，2024會計年度第一季(截至2023年4月30日)，營收年增11%至82.5億美元，調整後每股盈餘1.69美元。

Salesforce第一季資本支出總計2.43億美元，年增約36%，主要是Salesforce將人工智慧(AI)技術導入旗下軟體產品，因此需要較高的資本支出。展望2024會計年度第二季，Salesforce預計營收可達85.1億美元至85.3億美元，相當於年增10%。

而貝萊德世界科技基金的前10大持股，第一大持股為Apple(蘋果），其次則有Microsoft,Mastercard,Visa,Nvidia,ASML,Cadence,Tesla,Alphabet,Broadcom等。以ASML而言，近來最熱門的消息是，荷蘭政府計劃最快本周發布新的出口管制措施，將限制艾司摩爾（ASML）對中國大陸的晶片製造設備出口。這項出口管制規定，據傳最早可能6月30日或7月第一周公布，但對於該傳言，荷蘭政府發言人未予置評。

ASML第一季營收67.4億歐元（約台幣2258億元），年增91%，淨利19.6億歐元（約台幣656億元），較去年同期6.95億歐元高出近3倍。ASML估第二季營收65億至70億歐元之間（約台幣2177億元至2345億元），毛利率50%至51%之間。ASML預計2023年營運持續強勁，今年營收較去年成長25%以上。