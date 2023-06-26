「抖音男神」耀樂爆料與知名藝人炎亞綸交往時曾強迫發生性關係，甚至拍攝私密影片後外流，炎亞綸第一時間發長文道歉並否認偷拍，但耀樂於21日召開記者會還原當時情況，而炎亞綸則直闖記者會鞠躬道歉，引起網友熱議。對此，律師廖芳萱也分享炎亞綸可能面臨的刑責。

炎亞綸遭網紅耀樂指控偷拍私密片、強迫性行為，不過隨後耀樂也被爆出詐欺、性交易等黑歷史，據《鏡週刊》報導，耀樂媽媽已在端午連假期間到警局向炎亞綸提出，拍攝兒童及少年性影像罪、性侵16歲未成年者及恐嚇三項罪名，要炎亞綸負起法律責任，不是要錢，也強調對於炎亞綸所做的事她絕不會姑息，不過這個報導卻被耀樂回應：「家裡並沒有任何人接受媒體採訪」

耀樂表示家裡沒有人接受採訪。（圖／耀樂facebook）

根據《壹蘋新聞網》報導，律師廖芳萱日前曾分析若相關指控屬實，炎亞綸涉及性侵16歲未成年者，刑度是3到10年並可依法加重其刑責1/2，最重可判15年。另外，拍攝、製造兒童或少年之性影像觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》中第36條第1項「拍攝兒童及少年性影像罪」，可處1年以上7年以下有期徒刑，屬非告訴乃論。至於「散布或播送未成年人性影像罪」涉及第38條規定，最重判7年。

因偷拍行為觸犯《刑法》竊錄罪處3年以下有期徒刑；觸犯《刑法》恐嚇罪可處1年以下有期徒刑，上述兩罪依照《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑1/2。

「抖音男神」耀樂指控外流不雅片 炎亞綸突襲記者會2度鞠躬道歉。(影片來源/中時新聞網娛樂)

事實上，當時耀樂開記者說明事情原委，炎亞綸突然闖入哽咽向耀樂道歉，「我要在這邊慎重地再跟你說一聲對不起，讓你的人生不應該承受的事情，真的很抱歉，對不起」，便深深一鞠躬表示若之後有什麼問題他會回應，對方也可聯絡他，隨後離開。他離場後崩潰哭喊：「絕對沒有做任何強迫意願的事情。」堅稱絕對沒有偷拍，被問到可能涉及法律刑責，他說：「後續有任何問題我都會負責任。」

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