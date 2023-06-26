The Dodgers take the lead in the 8th after Ryne Stanek is called for a balk



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太空人前役25日因為罕見的情況輸掉比賽，中繼投手史丹耐克（Ryne Stanek）在8局下半二三壘有跑者時被抓了「投手犯規」，所有跑者推進一個壘包，道奇因此獲得超前分，最後就以8比7獲勝。史丹耐克怒不可遏，半局結束時指手畫腳大吼大叫，他和太空人總教練貝克（Dusty Baker）一起被驅逐出場。

轉播鏡頭看得很清楚，史丹耐克準備投球時忽然又往後退半步，主審宣布投手犯規！史丹耐克回頭看，原來抓他的人是身後的二壘審，老教練貝克也是非常生氣。史丹耐克最後以三振解圍，隨即對二壘審破口大罵，被二壘審罰出場，貝克則是被主審罰出場。道奇主場球迷歡聲雷動。

Ryan Stanek is HEATED and letting the second base umpire hear it after being called for a balk earlier in the inning 😳 pic.twitter.com/FB5MmJpq4r — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 25, 2023

根據大聯盟規則，投手在就定位之後（包括腳踩上或是劃過投手板）就不能再離開去做別的事，他必須要把球投出去。大聯盟本季加強「投手犯規」取締，即使有時候處理起來頗具爭議，但這次史丹耐克的動作明顯違規（軸心腳離開投手板），右膝蓋動了一下卻沒有投球，被抓得不冤枉。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「判決正確，在這種比賽情況下我們不希望以這種方式決勝，但這是正確的判決。史丹耐克的釘鞋卡住了，但條文載明就是投手犯規。」史丹耐克並未承擔敗投，得分的跑者是前一位投手阿布瑞尤（Bryan Abreu）遺留的，敗投和自責分都算在阿布瑞尤頭上。