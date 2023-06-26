傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）兵變戛然而止

傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）兵變落幕，克宮雖迫不及待地強調，一切如常，但卻只凸顯了發生多大的改變。

CNN新聞網25日分析指出，那混亂的36小時讓人得以一窺俄羅斯總統普丁統治時代終結的狀況。起碼在一星期前，幾乎所有的行動都是不太可能發生的，而在 17 個月前，甚至許多行動都是不可思議的。

原本似乎對普丁忠心耿耿的普里格津先是痛批侵略烏克蘭的前提，接著指責客軍空襲傭兵，隨後占下南部軍事重鎮，繼而朝莫斯科推進了數以百計英里。但戲劇化的是，他突然喊停撤軍，以避免流血衝突。據克宮說，經普丁眼中的小老弟白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）斡旋，普里格津選擇流亡明斯克（Minsk）。

雖然一切看似塵埃落定，但卻不太說得通。重要的別忘了，還沒人聽到普里格津親口說，他接受流亡到白俄羅斯的消息，也沒人看到他旗下傭兵真正全部停戰的證據。普里格津是假信息的公開傳播者，而同樣可疑的，就是克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）周六晚試圖把這令人震驚的事件一筆勾銷。就在兩小時前，瓦格納傭兵還幾乎兵臨城下，突然間，一切都解決了。

普丁為何放走傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）

整個故事有一大部分都不見了，或許我們永遠也無法得知真相。或許普里格津百感交集，改變了計畫。還是傭兵北進太輕而易舉，令人生疑？難道他認為，進軍俄羅斯首都會讓傭兵很容易遭攻擊？又或是俄羅斯正規軍加入他陣營的人數不夠多？儘管普里格津撤軍看來軟弱，甚至從此完蛋。但在那36小時內，他卻是不折不扣的決策者。