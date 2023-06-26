新北市汐止23日發生一輛休旅車晚間衝撞路邊檳榔攤，駕駛還從後座拿球棒朝檳榔攤業者猛毆，警方到場時，駕駛蹲在地上大哭吼「為什麼要殺我的狗，我的狗」，原來3個月前他的愛犬紅貴賓遭店內的狗咬死，他每天陷入追思愛犬的情緒中走不出來，才酒後一怒朝對方店裡撞。

據悉陳男的姑姑今年3月帶著紅貴賓走在大同路二段經過該間檳榔攤時，紅貴賓突遭店內竄出的狗「烏秋」瘋咬，當場死亡，事後飼主陳男已對檳榔攤店主提出傷害、毀損等告訴，但他稱每每想起愛犬死於非命，仍久久不能自已，於是在23日晚間自行駕車衝撞檳榔攤，並下車後持球棒痛毆檳榔攤楊姓業主。

記者爆料網曝光事發畫面，一輛白色休旅突然衝進路旁的檳榔攤門口，陳男駕駛下車從後做拿出球棒朝店內走去，朝業者一陣猛毆；警方的密錄器畫面中，陳男大聲哭吼「為什麼要殺我的狗，我的狗」，哭聲相當淒厲難過。

警方獲報趕抵現場時，陳男坐在路旁飲酒，聲淚俱下喊「為什麼要殺我的狗」，情緒十分激動，一度向警方表示身體不適需要就醫，經戒護送醫後，發現陳男有換氣過度等症狀；檳榔攤業者楊男也已向陳男提起傷害及毀損告訴，全案訊後將陳男移送士林地檢署偵辦。

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