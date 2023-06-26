氣象局觀測，昨天各地高溫普遍32至35度，嘉義市、台南及屏東甚至飆到36.9度，相當炎熱。氣象達人彭啟明貼出昨天下午氣溫觀測圖，直呼全台紅通通一片，夏天真的開始了，之後只會更熱，提醒要做好冷氣清洗檢查、注意年長者的居住環境溫度等6項防熱作為。

昨天（25日）下午1時43分氣溫觀測圖，全台高溫炎熱，幾乎都飆破30度，紅通通一片。(翻攝自彭啟明臉書)

彭啟明在臉書貼出昨天（25日）下午1時43分氣溫觀測圖，全台高溫炎熱，幾乎都飆破30度，紅通通一片，示警夏天真的開始了，未來只會更熱，防熱作為要先準備好，包括冷氣清洗檢查、年長者的居住環境溫度、戶外防熱防曬措施、採節能做法減少夏天高昂電費、毛小孩的保護，以及萬一緊急停電又遇高溫的應變方案。

氣象局表示，今天（26日）台灣各地仍為多雲到晴，預測各地高溫約31到35度，其中雲林、南高屏及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動應注意防曬，並多補充水分。午後天氣不穩定，西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並且有局部大雨機率，雲嘉南地區、高雄及南投山區、近山區平地的午後雷陣雨甚至可能延續到晚上。