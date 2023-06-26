黃子佼捲入性騷擾，他自拍影片道歉後，還一口氣點名大小S、吳宗憲、曾國城等大咖，有網友則把焦點放在他腳上穿的藍白拖上，紛紛想起藍正龍曾在《康熙來了》，對小S指出家中的藍白拖「是妳前男友的」，讓她聽了當場低下頭，對比黃子佼影片中穿的正是藍白拖，也證實了藍正龍當時說的是真的。

藍正龍和大S交往期間曾上《康熙來了》受訪，當時小S就提到，徐家因為裝潢得很漂亮，認為搭配的生活用品也要有美感，像拖鞋就應該要用布或竹編材質，結果她抱怨藍正龍不知道從哪裡生出藍白色塑膠「監獄拖鞋」，讓她小介意：「未免也太台了吧」，不過因為她是姊姊的男友，也不敢多說什麼。

藍正龍聽完後，直接狠噹小S：「那（拖鞋）好像不是我的耶，是妳前男友的」，小S聽了當場低下頭，讓全場笑翻，對比黃子佼影片中穿的正是藍白拖，也證實了藍正龍當時說的是真的。

【#ㄎㄧㄤ精彩 354】大S為愛可以沒尊嚴?! 偶像劇般的愛情故事（內容從4分36秒開始）

原本工作滿檔的黃子佼，現在活動、代言通通喊卡，他上周低調出院後，目前由老婆孟耿如專心照顧，至於黃子佼主持工作，他先前已請辭選秀節目《未來少女》，但黃子佼手上還有《婚禮歌手》、《大老闆聯盟》、《佼心食堂》等節目，其中，《大老闆》製作單位透露已暫定7月開工錄影、不會更換主持人，一切仍視黃子佼的健康而定，意味黃子佼即將復出。

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