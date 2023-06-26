原本謠傳可能遭到交易走人的太陽主力中鋒艾頓，26日遭到《看台報告》資深記者海恩斯爆料，由於太陽正在推動續留艾頓計畫，讓他可在新球季跟全新「三巨頭」杜蘭特、戴文布克與畢爾一起打球，畢竟去年夏天才跟太陽續約4年1.33億美元的艾頓，想要脫手也不容易。

艾頓上季場均18.0分、10.0籃板，表現始終無法達到太陽高層預期，太陽也在今年選秀會期間探詢過交易艾頓的可能性，可惜乏人問津，因為當前NBA各隊都不願找來一名平均年薪超過3000萬美元的非全明星等級中鋒，艾頓下季年薪高達3245萬美元。

《紐約時報》資深記者史坦也爆料，太陽新任總教練佛格一直都是留住艾頓的堅定支持者，因為佛格想要嘗試跟艾頓建立信任關係，且幫助艾頓恢復到應有的全明星水準，畢竟外界都很清楚艾頓跟太陽前總教練蒙提威廉斯之間關係欠佳，甚至還爆發過口角。

畢竟杜蘭特、戴文布克與畢爾都是得分能力很強的球星，身邊還是需要可以幫忙防守的「綠葉」型球員，只要艾頓不再抱怨自己待在太陽的定位或角色，或許能夠成為太陽當前迫切需要的「第四人」也不一定。