目前布蘭特原油期貨上漲0.97%，稍早前漲1.3%，報每桶74.78美元；美國期油暫漲0.9%，報每桶69.78美元。兩期油合約均收復上周的部分失土。

在股市方面，道瓊指數期貨漲0.13%，標普500指數期貨漲0.15%，那斯達克100指數期貨漲0.21%。

亞股方面，日經225指數由跌轉升，目前暫漲0.03%，稍早前一度跌約1%。東證一部指數亦拉升至平盤附近。南韓KOSPI指數微升0.05%。

匯市大致走穩。

上周六（6月24日）俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」驚傳叛變，不僅佔領俄國南部城市羅斯托夫（Rostov）並一路向莫斯科挺進，以此要求撤換負責烏克蘭戰爭的俄國軍事指揮官。這場叛變只維持一天，便在白俄羅斯總統盧卡申科斡旋下落幕。烏克蘭戰爭的後果尚不得而知，但可以確定的是，俄羅斯總統普丁正面臨著他掌權數十年來最嚴峻的挑戰。

Rystad Energy分析師Jorge Leon表示，在俄羅斯內部陷入動盪之際，地緣政治風險升高。如果情況沒有惡化，未來幾天油價可能小幅上漲。

美國國務卿布林肯表示，俄羅斯的動盪可能需要幾個月才能平息。義大利外長表示，瓦格納的叛變已經粉碎俄羅斯的團結「神話」。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）外匯策略部門主管 Ray Attrill表示，市場現在應該無法知道這場叛變的影響。人們可能認為普丁對權力的掌控從此減弱，也許烏克蘭可能更勇於加大反攻力道，但如果沒有明顯的進展，亞洲市場的操盤手會將焦點放在中國。

在端午節假期期間，離岸人民幣大跌。隨著中國結束假期，投資人開始關注早盤在岸人民幣的定價，以了解中國央行對人民幣貶值的態度。

目前離岸人民幣最新報價7.21美元兌一美元。