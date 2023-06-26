日本副財務大臣，同時也是日圓匯價事務最高負責官員神田真人（Masato Kanda），當被問及是否會進場干預日圓走勢，神田直接回答，不會排除任何可能的選項。

神田指出，無論日幣是走升還是走貶，若走勢過於偏離經濟基本面時，對經濟本身來說，一般而言都是比較不好的。日本政府關注的焦點，是在日圓升值或貶值的幅度，而不是兌換外幣在什麼價位。

6月中旬，日本央行還是把當地利率維持在超低位置不變，並表示還是會執行超寬鬆貨幣政策。其它國家基本上都是拉升自己利率來對抗通膨。因此，在利差愈來愈大之下，日圓一直是市場拋售的對象。

26日亞洲匯市中，日圓兌一美元在143.28與143.72之間游走，日圓小升0.16%。過去一個月中，日圓貶值2%左右，不過從今年迄今，日圓走貶9%左右。同時，匯銀人士也預估，日圓下一個觀察點要看145大關是否守得住。