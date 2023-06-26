俄羅斯瓦格納集團24日發動叛亂，聲稱要推翻俄軍領導，更進軍至離莫斯科200公里處，最後在白俄羅斯總統魯卡申科（Alexander Lukashenko）調停後撤軍。對此，時事評論員「歷史哥」李易修分析，儘管俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在這次事件中處理掉了俄國高層的派系奪權之爭，但這個依靠他個人威望所建構的政治體制，未來要如何接班，恐怕是這次叛亂所造成的最大潛在問題​。

在先前巴赫姆特戰役激烈之時，瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）曾多次拍攝影片，抱怨俄羅斯國防部長蕭伊古（Sergei Shoigu）不給他的部隊彈藥，以及俄國正規軍表現不佳，因此，有部分評論認為，這次瓦格納發動叛亂，是因普里格津與蕭伊古長期衝突所造成的。

李易修昨（25）日在臉書發文表示，這次叛亂事件中的所有人都得到了安排，普里格津與參與叛亂的瓦格納部隊前往白俄羅斯，被指控的罪名全部撤銷，而未起事的部隊，則將直接獲得俄羅斯國防部的契約，正式編入正規部隊。

李易修指出，不管是蕭伊古，還是普里格津，都與普丁有非常深厚的個人關係，前者在普丁還在當情報員時就已認識，後者則是普丁在聖彼得堡時代的密友。他並推測，儘管這次瓦格納發動叛亂、與俄羅斯國防部爆發了衝突，不過，從叛軍士兵能在佔領區上街消費，普里格津宣稱沒有人流血等事可看出，雙方明瞭彼此的底線。

李易修總結，普丁的威望雖然在短期內有被挑戰的可能性，但透過這次事件，他也更清楚了解國內各勢力的忠誠度，因此，他被取代的可能性也就更低了。不過，這次事件仍有一個最大潛在問題，即依靠普丁個人威望所建構的俄羅斯政治體系，未來如何交棒。