雲品國際(2748)今宣布與亞果遊艇(7566)展開策略結盟，將受理委託經營亞果旗下位於台南安平「亞果遊艇城」黃金會所的餐廳與宴會場域，除了以永續旅遊、海洋生活、在地精緻化與服務國際化的理念合作，更能擴大雲品與亞果在觀光市場中的市佔率與品牌能見度，預計2024年第一季試營運與消費者見面。

台南安平亞果遊艇城的餐廳位在三樓，取名【亞果薈 managed by 君品Collection】中餐廳，室內與戶外座位設有148席，內裝以古典建築的幾何理性、精巧工藝和裝飾主義發想規劃，運用「穹頂」、「哥德式」與「拱肋」三大元素， 在空間布局、形態、家具和工藝品中 形成有序的系統，賦予空間明亮而華麗的色彩，天花板牆面選用沈穩復古的祖母綠，與奢華感十足的金色裝置，再搭配上石紋拼貼的幾何磚地板，通透的半開放式包廂座位則有著木質調的風雅品味，搭配金屬框架與毛玻璃的神秘感，兼顧了包廂的隱密，與通透開放的環境空間，兩者兼得，讓彼此之間形成低調高貴的用色對比，傳達出新與舊的交疊、浮華而又濃郁的用餐新感受。

雲品國際總經理丁原偉表示，看好台南古都旺盛的觀光潛力與餐飲消費實力，雲品國際將持續深耕台南，持續拓展委託經營新據點，繼安平區馬雅各長青公園附近的「宜樂安平」委託籌備案後，更與亞果遊艇(7566)簽署合約，持續深耕台南旅遊重地之一的「安平區」，今宣布合作的亞果遊艇委託經營案將為雲品國際第11處委託經營案，也是在台南的第2處委託經營據點，總計會有宴會200席；餐廳148席的餐飲席次，未來甚至能夠運用碼頭與遊艇的規劃，進行前所未見的創新餐飲服務與體驗。

目前雲品國際受理的委託經營案共有五大類型：分別為星級酒店委託經營管理、宴會暨餐飲事業管理、頂級民宿經營管理、永續園區營運管理、豪宅銷售延伸服務管理等，現在共有10處，分別為雲品酒店杭州、翰品酒店新莊宴會廳、新北淡水嘉廬、桃園皇家薇庭、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特、烏來「蘇卡利‧漫活」、台南市宜樂安平、台北茹曦酒店餐飲事業，以及甫於5月底開幕的台中水湳「圓觀」，今宣布合作的亞果遊艇委託經營案將為雲品國際第11處委託經營案，也是在台南的第2處委託經營據點，將能夠共同提升台南在餐飲旅游方面的市場能見度。

亞果遊艇總經理唐玉書表示，海納百川，身為台灣最大遊艇會品牌，亞果期待與更多國內外最優質的品牌合作，「強強聯手」共同打造台灣海洋休憩產業的新藍海商機。此次能與連續五屆獲米其林三星殊榮的君品Collection團隊合作，令人對於亞果黃金會所充滿期待與信心。