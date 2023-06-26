中國大陸近日重新開放台灣的鳳梨釋迦進口，然而農委會陳吉仲卻在臉書發文酸，「農產品外銷不必自貶國格，兩岸農產貿易應回正軌」，並狠批和中國大陸談合作的國民黨籍台東縣長饒慶鈴。對此，台北市前議員羅智強不忍了，今（26）日在臉書發文表示，要到監察院告發陳吉仲無能，要求監院彈劾陳下台。

羅智強提到，在饒慶鈴及國民黨的努力下，台灣的鳳梨釋迦終於能夠重新銷往大陸，結果陳吉仲不為自己的無能感到羞愧，居然還酸「自貶國格」。羅強調，自己將檢舉陳吉仲怠惰無能又無恥，導致農民損失慘重，看監察院敢不敢吃案！

對於陳吉仲在農委會主委任內的執政表現，羅智強怒批，從護萊豬，到支持日本核災食品，完全拋棄農業專業，堪稱是危害民眾食安的頭號戰犯；且蛋荒問題持續三年，帶動外食大漲，民眾荷包縮水，「陳吉仲屢屢誇口能解決，最後竟是兩手一攤說『我已經盡力了』」。

羅智強還指控，饒慶玲設法自救幫助農民，結果中央不作為就算了，陳吉仲還說出「自貶國格」這種鬼話，要農民分散市場這種風涼話，饒慶玲說得好，「陳吉仲若做好農業部長的事情，台東縣政府及各縣市就不需要那麼辛苦了」。羅稱，因檢疫和標示不符合規定等理由，大陸近年來陸續暫停台灣豬肉、鳳梨、蓮霧、石斑魚、釋迦等眾多農漁食品輸入，陳吉仲不但不幫農漁民的忙積極與陸方交涉，還不斷以政治語言惡言相向，讓情況越來越糟。

對於陳吉仲身為史上任期最久的農委會主委，羅智強狠酸，除了大灑幣補助，幫民進黨搶農田水利會、圈農地搞光電，政績乏善可陳；同時陳也是在中天行政訴訟中，被法院認證「有史以來最不適任的農委會主委」，更堪稱民進黨政府最厚顏、最愛做官的首長，沒有之一，因為其他的早都滾蛋了。羅智強最後痛罵，「朽木為官，尸位素餐，告米蟲陳吉仲，揭民進黨臭瘡疤。監察院不要只敢找基層公務員麻煩，有點腰桿，彈劾陳吉仲下台！」

羅智強此篇文章一發出，短短2小時就有萬人喊讚，網友紛紛留言表示，「哭著哭著就變部長了」、「支持！無能米蟲下台！」、「支持告倒他」、「無能的早該下台了」、「實在不想口出惡言，但他的確很差勁」、「吿出公道來！無能無德該下台」、「吉仲無能，農民受苦」、「你的盡心盡力。有幾個會站出來監督」、「台積電賣了更多晶片到對岸去，照陳吉仲的邏輯，應該已經叛國了！」