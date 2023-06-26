桃園一名男子表示，蘆竹區今（26日）下午5點至5點30分將舉辦俗稱「送肉粽」的送煞儀式，以好市多南崁店旁的人工溼地為起點，進入自行車步道，再往南崁大橋離開，時間強碰下班尖峰時間，讓當地人崩潰罵，「為何要辦在這時間啊？」

原PO昨（25）日於臉書社團《再出發，蘆竹南崁資訊大小事資訊分享團》指出，今將舉行送「送肉粽」煞儀式，下午1點起至4點30分是祈福法會；5點至5點30分為送煞時間。以好市多南崁店附近的人工溼地為起點，行經自行車步道和南崁大橋，提醒在地人盡量不要在送煞時間外出、靠近。

貼文曝光，立刻引起居民炸鍋，「挑這種時間？」、「是要所有人都曚眼走路嗎？」、「可以尊重你的信仰與習俗，但也麻煩尊重一般人民平常的正常作息好嗎？」、「下班時間叫大家不要走？一個地區的特有習俗搞得到處都在辦」、「請人迴避不如辦在半夜可好？這樣就沒人了」、「為何要辦在下班下課時間啊？」

蘆竹區錦興里里長林延珠說，南崁大橋下曾於上月發生輕生事件，該處為3個里的交界點，家屬為了安定民心舉辦送煞儀式。此外針對有民眾反映時間太早，她解釋，主要是因該處地形需要爬上爬下，怕晚上進行儀式會造成道士及隨行人員有危險，也怕深夜民眾覺得更害怕，因此才選在端午連假後、平日較少人運動的時段。

林延珠說，法會的地點是從自行車步道到南崁橋，實際上僅有約100公尺，並非地圖上的南崁大橋，且不會經過馬路會直接上車，該地點有經過多重考慮才決定，民眾誤以為是另個橋，才會造成反彈。

蘆竹分局交通組表示，事前並未接獲送煞消息，也沒有收到相關申請，不過此送煞路線位於公園內道路，因此在無需封路的前提下可免申請，尊重民間習俗法事，當地民眾無須恐慌。

「送肉粽」習俗為台灣喪葬習俗活動，多是在彰化鹿港一帶舉行，至今已有百年歷史。早期人們普遍認為，上吊自縊的怨氣最重，往生者會抓交替，希望藉由儀式過程，將亡者靈送出海，避免遺留下來的怨氣影響生人。

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