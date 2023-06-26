中國—東協自貿區3.0版第三輪談判開幕式25日在大陸雲南昆明舉行，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文表示，中國—東協自貿區3.0版建設，將透過加大雙方在數位經濟、綠色經濟和供應鏈產業鏈方面的合作，助推雙方經貿關係高品質發展，促進區域經濟一體化進程。

據大陸商務部微信公眾號「商務微新聞」消息，中國—東協自貿區3.0版第三輪談判於24日至27日舉行，中國、東協10國主管部門和東協祕書處約370名官員與會。王受文、雲南省長王予波出席開幕式並致辭。此前，王受文集體會見東協各國和東協祕書處代表團團長。

王受文指出，中國—東協自貿區建設20多年來，有力促進了中國與東協貿易投資高速增長。2021年，在中國—東協建立對話關係30周年紀念峰會上，雙方正式宣布建立中國東協全面戰略夥伴關係。

他強調，中國—東協自貿區3.0版建設，將全面提升中國東協全面戰略夥伴關係水準，透過加大雙方在數位經濟、綠色經濟和供應鏈產業鏈方面的合作，助推雙方經貿關係高品質發展，促進區域經濟一體化進程。

王受文表示，中方願與東協各方一道努力，共同提升中國—東協自貿區3.0版開放合作水準，打造包容、現代、全面和互利的協定。