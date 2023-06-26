一名女車主日前在等紅燈時聽到巨響，竟是一顆肉包從天而下砸向車頭，肉包當場「內臟爆裂」肉餡全噴在引擎蓋，她當下加快車速，沒想到剩麵皮的肉包黏在擋風玻璃上，無法甩開，讓她傻眼；網友笑說「月底了，希望多下點肉包雨」、「肉包：我沒有五億，為何害我」、「當時肉包肯定害怕極了」。

該女網友在臉書「路上觀察學院」分享圖片，她的轎車引擎蓋上出現一個「破洞的肉包」，內陷疑似因從高空墜落爆開，四濺在引擎蓋上，連雨刷上疑似也有沾到肉陷，原PO笑說「到底是哪一個87」，她稱在路口停紅燈時，突然聽到一聲巨響，竟是一個肉包從天而降，讓她傻眼趕緊拍下照片。

一名女車主日前在等紅燈時聽到巨響，竟是一顆肉包從天而下砸向車頭，肉包當場「內臟爆裂」肉餡全噴在引擎蓋。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友笑說「本來要空飄到前線勞軍的，結果老天不配合，等等看會不會有榨菜和滷蛋」、「月底了，希望多下點肉包雨」、「肉包：我沒有五億，為何害我」、「降肉！是九天玄女，降肉包是那尊呀」、「是不是要砸前車，正好有跳板就跳遠了」、「是不是別台車放車頂上忘記拿下來，車開走飛到你車了」。

該女網友後來更新文章表示，她當下加速開車，想把肉包甩開，沒想到肉包僅往「後退幾步」，只剩麵皮的肉包仍頑固地貼在擋風玻璃前，網友們再次笑翻說，「抱歉我整個笑出聲音」、「餡料是甩掉了，剩皮」、「用雨刷可能更精彩」、「妳要慢慢加速，然後急煞」、「笑死，當時的肉包肯定是害怕極了」。