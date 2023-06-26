據中國外交部官網消息，2023年6月25日，中國國務委員兼外長秦剛在北京會見陪同越南總理范明政訪華的越南外長裴青山。秦剛表示，中方視越南為周邊外交優先方向，盼深化中越全面戰略合作注入新動力。

秦剛表示，去年10月，中共總書記習近平邀請阮富仲總書記訪華，引領中越全面戰略合作夥伴關係進入新時代。中方視越南為周邊外交優先方向，重視范明政總理來華訪問，相信此訪將為落實高層共識、深化中越全面戰略合作注入新的動力。中越兩國山水相連、人文相通，理念相同、道路相近。雙方要加強戰略溝通，加快發展戰略對接，把合作的蛋糕做大，把合作的根基築牢，推動兩國關係取得更大發展。

裴青山表示，越方將對華關係視為頭等優先，旗幟鮮明奉行一個中國政策，堅定支持中國特色社會主義事業發展壯大。今年是越中建立全面戰略合作夥伴關係15週年。此訪是范明政總理首次訪華，也是越南總理時隔7年再次訪華，期待通過此訪落實好兩黨總書記達成的共識，密切戰略溝通，深化務實合作，使兩國關係取得更多成果。