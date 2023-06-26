高雄仁武警分局澄觀派出所員警日前深夜執行取締酒駕勤務時，見一輛自小客車停放於一處空地上，警員覺得其行跡可疑，上前盤查。警員在車上找到二級毒品咖啡包200包及三級毒品1包，將車上3人帶回派出所釐清案情，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

6月22日凌晨1時許，澄觀派出所員警巡邏行經仁武區鳳仁路時，見一輛自小客車停在空地上，警方盤查坐於駕駛座的20歲簡男時，聞到簡男身上疑似有吸食毒品後散發的刺鼻氣味，簡男見事跡敗露，不情願地從口袋取出1小包三級毒品K他命。

隨後警方搜索這輛汽車，發現後駕駛座腳踏板藏有一包塑膠袋，內有多包疑似毒品咖啡包的物品，乘客25歲陳男坦承這是毒品咖啡即溶包，數量約200包，含有二級MDMA（亞甲二氧甲基苯丙胺）及三級毒品卡西酮成分。

警方訊後，將陳嫌依毒品危害防制條例現行犯移送偵辦，另簡嫌偵訊後函送裁罰，並將坐於副駕駛座的潘男列為關係人，警方持續向上追溯毒品來源。

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