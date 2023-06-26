外交部提供

外交部長吳釗燮接受澳洲媒體專訪，呼籲澳洲派遣武官駐台，他說，派駐武官可共享情資及對局勢的評估，此議題需要台澳雙方審慎討論，台灣尊重澳洲政府的決定。澳洲辦事處已開始與我國國安全官員交流，代表澳洲重視我方觀點。也希望台澳儘速展開經濟合作協議的諮商，以進一步提升雙邊關係。

外交部長吳釗燮日前接受「澳洲人報」駐台記者Will Glasgow專訪，訪談內容26日以「台灣呼籲澳洲因應中國威脅派遣武官駐台」為題在該報刊登。

吳釗燮受訪時表示，派駐武官可提供雙方系統性和制度化的接觸，共享情資及對局勢的評估，此議題需要台澳雙方審慎討論，台灣尊重澳洲政府的決定。澳洲辦事處（Australian Office）已開始與我國國安全官員交流，代表澳洲重視我方觀點，台灣歡迎雙方持續就區域安全議題進行接觸。

澳洲總理艾伯尼斯在新加坡「香格里拉對話」演說支持美中對話建立安全「護欄」（guardrails），吳釗燮表示歡迎並指出，澳洲一貫重視印太地區和平與穩定，反對片面改變現狀，也支持台灣的國際參與，艾伯尼斯的對台政策獲得台灣人民的讚賞。

他同時感謝澳洲在今年5月和其他7個理念相近國家（美國、英國、加拿大、捷克、立陶宛、德國、日本） 駐台機構發表聯合聲明，支持台灣參加世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA），以及同月在「七大工業國家集團」（G7）峰會期間重申台海和平穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸爭議。

吳釗燮也表示，台灣贊同美國國防部長奧斯汀最近的評估，認為中國攻台並不是迫在眉睫，也非不可避免。台灣將持續與民主夥伴合作，強化自我防衛能力，嚇阻中國認為可輕取台灣的軍事冒進。

他指出，俄烏戰爭不僅影響歐洲，也波及全球；世界過半貨船航經台灣海峽，90％以上最先進的半導體晶片在台灣製造，如果中國入侵台灣，將對全球經濟造成更災難性的衝擊。

吳釗燮期盼台澳全面提升雙邊關係，深化各項實質合作。在再生能源方面，他以澳洲「麥格理資產管理集團」是「海能風電」的主要投資者為例，說明不僅雙方在「2050淨零排放」目標上努力，也讓國際社會看到在中國威嚇下，澳洲在台灣的投資正在增加而不是減少，顯示澳洲的實力以及台灣的安全穩定。

他強調，台灣和澳洲擁有自由、民主、人權等共享價值，可共同維護以規則為基礎的國際秩序。此外，中國以網攻、假訊息、認知作戰等混合戰影響台灣及澳洲等民主國家，台灣樂願與澳洲分享我政府及民間因應威脅的豐富經驗，以共同對抗威權主義擴張。

吳釗燮也呼籲澳洲與台灣展開洽談經濟合作協議，台灣是澳洲重要貿易夥伴中唯一尚未有類似協定的國家，「台紐經濟合作協定」（ANZTEC）為雙方帶來巨大經貿利益，台美也剛簽署「21世紀貿易倡議」首批協定，希望台澳儘速展開經濟合作協議的諮商，以進一步提升雙邊關係。