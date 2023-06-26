台61線小客車自撞護欄車頭變形 僅剩一道北上回堵2公里 09:292023/06/26 中時 吳建輝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 由於現場正在施工，車道僅剩一線，增加警方處理拖吊事故車輛，現場回堵超過2公里，至今狀況尚未排除。(翻攝西濱台61線即時路況群／吳建輝彰化傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化台61線西濱快速公路北上160k ，今天清晨發生自小客車失控自撞護欄事故，所幸駕駛僅受到輕傷，並無大礙，不過由於現場正在施工，車道僅剩一線，增加警方處理拖吊事故車輛，現場回堵超過2公里，至今狀況尚未排除。 陸山東艦穿越台海「目的太可怕」 蔡正元爆出驚人預言 彰化寵物店遭人硬闖揮刀砍 店員「右手幾乎斷裂」警追查 端午變盤！台積電下殺7元至574 台股大跌逾180點 #彰化 #車禍 #事故 #台61線 #北上 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國助台灣獲北約Link22 軍事專家曝絕密內情 00:282023/06/26 政治 不菸酒無慢性病 健檢1紅字害他猝死：都堵死了 07:322023/06/26 健康 春拍成交創新高 帝圖：蔡辰洋、張大千點燃資金行情 08:582023/06/26 財經 行駛一半車頭遭重擊 她目睹「內臟噴濺」網：真的降肉了 09:272023/06/26 社會 英國境內協訓烏軍一週年 目標2024年達3萬新兵 09:052023/06/26 國際 3地區大雨連下4天 這日起雨轟全台 08:042023/06/26 生活 周杰倫愛女將上小學了 傳年砸百萬入澳洲貴族歷史名校 07:432023/06/26 娛樂 私人行程曝光！山下智久抵台先做這件事 網驚：太自律 03:002023/06/26 娛樂 工人重傷男大生跪地CPR 家人淚謝：在最後時光感受人間溫暖 08:362023/06/26 生活 《金融股》彰銀擴大海外版圖 目標每年申設新據點 08:382023/06/26 財經 《基金》AI節後變臉 台股反向ETF紅通通 09:382023/06/26 財經 汐止男撞進撞檳榔攤拿球棒毆人 下秒竟蹲地痛哭 原因心碎 08:592023/06/26 社會 《文創股》嘉威與韓國電視購物頻道代理商簽採購意向書 09:282023/06/26 財經 因應大陸威脅 吳釗燮籲澳洲派遣武官駐台 09:312023/06/26 政治 《浪姐4》公演淘汰名單疑流出 竟是1台女星網批不公 09:152023/06/26 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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