彰化台61線西濱快速公路北上160k ，今天清晨發生自小客車失控自撞護欄事故，所幸駕駛僅受到輕傷，並無大礙，不過由於現場正在施工，車道僅剩一線，增加警方處理拖吊事故車輛，現場回堵超過2公里，至今狀況尚未排除。

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