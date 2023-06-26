MaiHaus目前是韓國第二大的電視購物頻道代理商，專營家庭購物home shopping相關的領域，透過線上/線下和電視家庭購物等多種渠道進行銷售，年營收達美金8,000多萬。MaiHaus社長Kang Je-gon在業界相當知名，MaiHaus目前每年平均策畫400場次以上的購物直播，至今已累積超過4,000場次以上的家庭購物直播。

嘉威生活的廚具產品prepara在2022年由其韓國代理商Hive 引進MaiHaus共同合作，策畫韓國網紅美麗媽咪朴雪美的代言，首發的電視購物檔期一上架，15分鐘賣出1,600套，最終創下全部產品在70分鐘內完售的佳績。而延續2022年產品熱銷，今年第1季的銷售實績持續成長，也由於消費市場的肯定，促成MaiHaus本次來台與嘉威生活簽署產品採購意向書。

嘉威生活在2019年併購的prepara是原生於美國的品牌，初期廚具產品行銷以北美為主，而MaiHaus在推廣美國品牌有豐富經驗，例如銷售Ninja Blender和Shark真空吸塵器，均得到高度的評價與銷售實績，對銷售prepara有加分作用。

韓國線上購物產業蓬勃發展，多媒體的影音推播穿透力十足，大幅提升prepara品牌知名度，並且反映在銷售成績上。線下方面，prepara也切入到韓國實體通路，像是韓國當地知名連鎖E-mart超市，線上線下雙渠道助攻，讓prepara逐漸站穩韓國市場。

嘉威生活指出，prepara廚具產品從歐美拓展到韓國市場，今年也已在台灣市場開始行銷，將優質的廚房工具產品與國人共同分享。